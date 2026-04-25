A equipe de atletismo da Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA) participou, neste domingo (19/4), da segunda etapa da Copa Futuro e Brincando de Atletismo, eventos realizados na pista do CTE Mário Chekin, em São Caetano do Sul (SP). A delegação da ABDA contou com 35 atletas, sendo 29 na Copa Futuro e 6 no Brincando de Atletismo, além de cinco professores, um colaborador e um motorista.

O projeto Brincando de Atletismo voltou a evidenciar sua importância ao registrar mais uma etapa de sucesso. Com atividades adaptadas e caráter lúdico, a iniciativa promove o primeiro contato das crianças com as provas da modalidade, incentivando o desenvolvimento motor, a socialização e o gosto pelo esporte desde cedo. Corridas, saltos e lançamentos são apresentados de forma educativa, respeitando as características de cada faixa etária.

Já a etapa da Copa Futuro reforçou seu papel como celeiro de novos talentos do atletismo paulista, proporcionando experiências competitivas fundamentais para a evolução dos atletas e contribuindo para o fortalecimento técnico da modalidade no estado.