A equipe de atletismo da Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA) participou, neste domingo (19/4), da segunda etapa da Copa Futuro e Brincando de Atletismo, eventos realizados na pista do CTE Mário Chekin, em São Caetano do Sul (SP). A delegação da ABDA contou com 35 atletas, sendo 29 na Copa Futuro e 6 no Brincando de Atletismo, além de cinco professores, um colaborador e um motorista.
O projeto Brincando de Atletismo voltou a evidenciar sua importância ao registrar mais uma etapa de sucesso. Com atividades adaptadas e caráter lúdico, a iniciativa promove o primeiro contato das crianças com as provas da modalidade, incentivando o desenvolvimento motor, a socialização e o gosto pelo esporte desde cedo. Corridas, saltos e lançamentos são apresentados de forma educativa, respeitando as características de cada faixa etária.
Já a etapa da Copa Futuro reforçou seu papel como celeiro de novos talentos do atletismo paulista, proporcionando experiências competitivas fundamentais para a evolução dos atletas e contribuindo para o fortalecimento técnico da modalidade no estado.
Wagner José Alberto Carvalho Domingos, atleta olímpico do lançamento de martelo, conhecido como Montanha, com as crianças da ABDA
A ABDA obteve resultados expressivos na competição, com destaque para conquistas de pódio em diferentes provas:
Resultados da ABDA - Copa Futuro
•1º lugar - 5.000m marcha atlética: Philipe Vaz Pinheiro (34min55s15)
•1º lugar - 1.500m rasos: Thawany Eloyse Moreira Camargo (5min18s28)
•1º lugar - Revezamento 5x80m: Alanah Constancio, Thawany Eloyse, Yasmin Evaristo, Emanuelly Vitória e Keise Nicacio (54s77)
•1º lugar - 80m com barreiras: Brenno dos Santos Silva Filho (13s03)
•2º lugar - 3.000m marcha atlética: Emanuelly Vitória da Silva Romero
•2° lugar 1000 metros rasos - Luis Otávio Esborini Ribeiro - 2'46"94
•2° lugar 1000 metros rasos - Rafaella Gomes Mota de Souza - 3'15"20
•2º lugar - salto em altura: Keise Emanuelly Nicacio
•2º lugar - 60m com barreiras: Keise Emanuelly Nicacio
•3° Lugar 75 metros rasos - Anna Beatriz Pereira Tavares Caldeira - 10"05
•4º lugar - 3.000m marcha atlética: Eloise de Miranda
•5º lugar - 3.000m marcha atlética: Yasmin Vitória Pereira
A Copa Futuro e o Brincando de Atletismo são realizações da Federação Paulista de Atletismo (FPA), com apoio do Ministério do Esporte, Governo Federal e do CTE Mário Chekin.