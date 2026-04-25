O mesa-tenista Cláudio Massad adicionou mais uma medalha à sua extensa coleção. O atleta conquistou o bronze na Classe 10 durante a etapa do ITTF World Para Future, disputada em Santiago, no Chile, no último final de semana (18 e 19/4).
Na fase de grupos, o bauruense dominou a mesa e bateu Javier Villarruel (Argentina) e Marcelo Solis Sanchez (Chile) com tranquilidade, ambos por 3 sets a 0. Nas quartas de final, Massad encarou mais um atleta da casa, o chileno Santiago Abarca, e novamente avançou sem ceder sets.
O brasileiro, porém, parou nas semifinais diante do espanhol Marlon Lopez, em um jogo decidido em parciais apertadas: 11/8, 11/7 e 11/9. Lopez sagrou-se campeão da etapa na sequência. Com o resultado, Massad garantiu o bronze.
"Não era exatamente o resultado que eu esperava contra o espanhol, mas foi uma partida dura em que ele sacou muito bem e o meu jogo não encaixou. Ainda assim, é uma medalha importante para a sequência da temporada", avaliou o bauruense.
DISPUTA EM DUPLAS
Nesta segunda-feira (20), Cláudio também competiu na chave de duplas ao lado de Luiz Manara — seu parceiro na conquista da medalha nas Paralimpíadas de Paris 2024.
A dupla iniciou a campanha com uma vitória convincente por 3 a 0 contra a Colômbia. No entanto, os brasileiros sofreram revezes nos confrontos seguintes contra as parcerias da Alemanha e do Chile, despedindo-se da competição nas oitavas de final.
"De fato, eu e o Manara não conseguimos apresentar nosso melhor tênis de mesa, o jogo não fluiu. Mas faz parte. Agora é hora de voltar ao Brasil, ajustar os detalhes e, já na quinta-feira, disputar mais uma competição internacional em São Paulo", comentou o paratleta.
RUMO À 50ª MEDALHA
Massad agora foca no ITTF World Para Challenger, em São Paulo, evento de alto prestígio no circuito mundial. Com o pódio no Chile, o atleta atingiu a marca de 49 medalhas internacionais.
"Vamos rumo à quinquagésima agora em São Paulo!", projetou.
Cláudio Massad é atleta do Sesi-SP e apoiado por Bolsa Atleta, Time São Paulo, Time Caixa, Multidrive, 360TT, HANDDRY, Zero 8, Academia Saúde & Cia, Acqua Physio Institute, e Colégio Prevê.