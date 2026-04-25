O mesa-tenista Cláudio Massad adicionou mais uma medalha à sua extensa coleção. O atleta conquistou o bronze na Classe 10 durante a etapa do ITTF World Para Future, disputada em Santiago, no Chile, no último final de semana (18 e 19/4).

Na fase de grupos, o bauruense dominou a mesa e bateu Javier Villarruel (Argentina) e Marcelo Solis Sanchez (Chile) com tranquilidade, ambos por 3 sets a 0. Nas quartas de final, Massad encarou mais um atleta da casa, o chileno Santiago Abarca, e novamente avançou sem ceder sets.

O brasileiro, porém, parou nas semifinais diante do espanhol Marlon Lopez, em um jogo decidido em parciais apertadas: 11/8, 11/7 e 11/9. Lopez sagrou-se campeão da etapa na sequência. Com o resultado, Massad garantiu o bronze.