Em comemoração ao aniversário de 77 anos de Arealva (41 quilômetros de Bauru), celebrado no último dia 1 de abril, neste domingo (26), a cidade será palco de uma grande cavalgada.

A concentração será na Arena Multiuso, a partir das 8h, com saída às 9h. O grupo percorrerá diversas vias e retornará às 12h para participar de um almoço especial com arroz carreteiro, feijão gordo, farofa de couve e vinagrete pelo valor de R$ 25,00.

No local, também haverá praça de alimentação com pastel, batata frita, espetinho e bebidas e shows com Anísio & Paulo Vitor (13h), e Pedro Henrique & Davi (15h). A renda será destinada à Santa Casa, Vila Vicentina e Apae.