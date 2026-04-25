25 de abril de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ANIVERSÁRIO

Desfile Cívico celebra 168 anos de Lençóis Paulista no dia 28

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Lençóis Paulista
Desfile será no dia 28 de abril, a partir das 7h30, na avenida Padre Salústio Rodrigues Machado
Desfile será no dia 28 de abril, a partir das 7h30, na avenida Padre Salústio Rodrigues Machado

O Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) fará alterações no trânsito na região da avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, no Centro, em função do Desfile Cívico que comemora o aniversário de 168 anos da cidade, na próxima terça-feira (28), e reunirá estudantes, entidades, servidores e forças de segurança.

A cerimônia terá início às 7h30, com o hasteamento das bandeiras e execução dos hinos. O palco das autoridades será montado na esquina da avenida Padre Salústio com a rua Doutor Antônio Tedesco. As principais alterações ocorrerão nas vias que cortam a avenida, que ficarão interditadas.

Após a solenidade, o Grupo de Teatro e de Percussão 13 de Maio e entidades abrem o desfile, que tem início na avenida Marechal Castelo Branco e segue pela Padre Salústio, passando pela 28 de Abril, Lídio Bosi, Francisco Radicchi, avenidas 9 de Julho e dos Estudantes e rua Antônio Tedesco.

O término será na Ignácio Anselmo e, a dispersão, na Coronel Joaquim Anselmo Martins. O tema do desfile será "Desconecte-se e Conecte-se! - Celebrando a cidade e a natureza", que propõe uma reflexão sobre o equilíbrio entre avanço tecnológico e valorização das relações humanas, da natureza e da identidade local.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários