O Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) fará alterações no trânsito na região da avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, no Centro, em função do Desfile Cívico que comemora o aniversário de 168 anos da cidade, na próxima terça-feira (28), e reunirá estudantes, entidades, servidores e forças de segurança.

A cerimônia terá início às 7h30, com o hasteamento das bandeiras e execução dos hinos. O palco das autoridades será montado na esquina da avenida Padre Salústio com a rua Doutor Antônio Tedesco. As principais alterações ocorrerão nas vias que cortam a avenida, que ficarão interditadas.

Após a solenidade, o Grupo de Teatro e de Percussão 13 de Maio e entidades abrem o desfile, que tem início na avenida Marechal Castelo Branco e segue pela Padre Salústio, passando pela 28 de Abril, Lídio Bosi, Francisco Radicchi, avenidas 9 de Julho e dos Estudantes e rua Antônio Tedesco.