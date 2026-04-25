A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) garantiu investimentos para infraestrutura rural e segurança durante a solenidade de 50 anos da Defesa Civil do Estado, na semana passada, na Capital.

O município será contemplado com uma ponte no Assentamento Horto de Aimorés, na estrada PDN-203, e um novo caminhão-pipa.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Pederneiras, Silvio Aparecido Bueno, a nova estrutura facilitará o trajeto diário de ônibus escolares, caminhões de escoamento da produção agropecuária e ambulâncias, evitando que eles precisem utilizar passagens de nível sobre a linha férrea, e eliminando a necessidade do deslocamento por Bauru para acessar a região.