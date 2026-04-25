25 de abril de 2026
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INVESTIMENTOS

Barra Bonita terá R$ 2,5 milhões do Estado para o turismo

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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A Estância Turística de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru) receberá R$ 2,5 milhões do Governo do Estado para o fortalecimento do turismo local.

Os recursos poderão ser aplicados em projetos como revitalização de espaços públicos, melhorias em orlas, construção de equipamentos turísticos, sinalização e intervenções voltadas à valorização dos destinos.

"Agora é correr atrás de bons projetos — que já temos em andamento — para aproveitar da melhor forma esse recurso, que será muito bem investido em Barra Bonita e, no futuro, se transformará em emprego e renda para o nosso município", destacou o prefeito Manezinho Fabiano.

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