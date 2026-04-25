Jaú - O Ministério da Saúde já iniciou a campanha de vacinação contra a Influenza, vírus transmissor da gripe. Neste primeiro momento, a imunização é voltada para um público prioritário, que engloba crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais, grupos mais suscetíveis a formas graves da doença, assim como pacientes oncológicos. E uma dúvida muito comum é: paciente em tratamento oncológico pode se vacinar contra a gripe? De acordo com a médica infectologista do Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú Priscila Paulin, os pacientes oncológicos devem se vacinar.

"A vacina é composta por pedaços de vírus morto e não tem a capacidade de causar gripe ou outras doenças. Portanto, é importante que pacientes oncológicos, que têm a imunidade mais baixa, seja pelo tratamento ou pelo próprio câncer, se protejam", explica.

Segundo a profissional, a imunidade baixa deixa o paciente vulnerável a infecções graves e a vacinação é considerada a principal forma de prevenir a influenza, além de reduzir as chances de intercorrências graves, como internações e mortes pela doença.