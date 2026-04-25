As mulheres de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) contam, agora, com uma importante ferramenta de apoio e proteção. Na última semana, a prefeitura lançou o "Portal da Mulher Lençoense", desenvolvido por meio de parceria entre Secretaria de Tecnologia da Informação e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher com o objetivo de facilitar o acesso do público feminino a informações, serviços, orientações e rede de suporte. Na plataforma, estão disponíveis dados como telefones de emergência; serviços de saúde, capacitação, emprego e acolhimento; e atividades culturais e educativas.

Marina Coneglian, presidente do Conselho, explica que o Portal integra os serviços voltados à mulher, reunindo todos os atendimentos em um único lugar, e beneficiando as usuárias e a rede de atendimento. "O Portal é acessível e disponível para as mulheres, onde todas poderão ter acesso aos serviços que as instituições oferecem, legislação de apoio, notícias e oportunidades, além da pesquisa permanente, um canal direto entre mulheres e o Conselho", declara.

Emerson José dos Santos, servidor da secretaria de Tecnologia da Informação que trabalhou no desenvolvimento do Portal, falou sobre a facilidade de acesso. "Qualquer pessoa que acessar o site da Prefeitura, na primeira página, vai ter um botãozinho para acessar o Portal da Mulher. Clicando nele, você vai ser direcionado ao portal, que funciona perfeitamente no celular também. Se a mulher precisar acionar qualquer canal emergencial, já tem os atalhos ali.