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EM BAURU

Observatório da Unesp promove noite de astronomia neste sábado

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição prévia, o evento será realizado das 19h às 22h
Com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição prévia, o evento será realizado das 19h às 22h

O céu de Bauru será palco de uma programação especial neste 25 de abril, sábado, quando o Observatório da Unesp abrirá suas portas ao público para uma noite dedicada à ciência, à curiosidade e à contemplação do Universo. Com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição prévia, o evento será realizado das 19h às 22h e marca também o primeiro atendimento público após a reforma parcial do prédio.

A iniciativa integra as celebrações do Mês Global da Astronomia, período em que instituições de diversos países promovem ações voltadas à divulgação científica e à popularização do conhecimento sobre o espaço. A programação foi preparada para atender visitantes de todas as idades, reunindo atividades educativas, observações astronômicas e atrações interativas.

Entre os destaques da noite está a observação do céu com telescópios, oportunidade em que o público poderá acompanhar detalhes da superfície da Lua, como crateras e montanhas, além de observar Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, com suas nuvens e satélites naturais. A atividade depende das condições climáticas.

Outra novidade será um telescópio adaptado para que os próprios visitantes possam acoplar o celular e registrar imagens da Lua, levando para casa uma recordação especial da experiência.

Além das observações, o evento contará com palestras sobre a Missão Artemis 2 — projeto que pretende levar seres humanos novamente à órbita lunar — e também sobre a importância da preservação do céu escuro, com alertas sobre os impactos da poluição luminosa no meio ambiente e na observação astronômica.

As crianças também terão espaço garantido na programação, com uma oficina infantil pensada para ensinar de forma lúdica os segredos do Universo. O público ainda poderá visitar uma exposição com painéis e infográficos sobre astronomia, além da lojinha do Observatório, que oferecerá produtos exclusivos e materiais educativos.

SERVIÇO

Evento: Noite especial de Astronomia no Observatório da Unesp

Data: 25 de abril (sábado)
Horário: das 19h às 22h

Entrada gratuita, sem inscrição

Local: Observatório da Unesp, no IPMet, câmpus da Unesp de Bauru

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