O céu de Bauru será palco de uma programação especial neste 25 de abril, sábado, quando o Observatório da Unesp abrirá suas portas ao público para uma noite dedicada à ciência, à curiosidade e à contemplação do Universo. Com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição prévia, o evento será realizado das 19h às 22h e marca também o primeiro atendimento público após a reforma parcial do prédio.

A iniciativa integra as celebrações do Mês Global da Astronomia, período em que instituições de diversos países promovem ações voltadas à divulgação científica e à popularização do conhecimento sobre o espaço. A programação foi preparada para atender visitantes de todas as idades, reunindo atividades educativas, observações astronômicas e atrações interativas.

Entre os destaques da noite está a observação do céu com telescópios, oportunidade em que o público poderá acompanhar detalhes da superfície da Lua, como crateras e montanhas, além de observar Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, com suas nuvens e satélites naturais. A atividade depende das condições climáticas.