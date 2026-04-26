Quem nunca ouviu as expressões "vai ser lá no Alfredo de Castilho" ou "lá no Alfredão"? Mas você sabe quem foi a personalidade que deu nome ao estádio do Esporte Clube Noroeste?

Natural de Itabira (MG), Alfredo de Castilho foi engenheiro e diretor da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB) nos períodos de 1925 a 1929 e de 1934 a 1937. Teve papel fundamental na expansão ferroviária, contribuindo para a ligação do interior de São Paulo ao Mato Grosso do Sul. Faleceu no Rio de Janeiro, em 1947.

Castilho foi figura decisiva para o desenvolvimento econômico e infraestrutural do interior paulista no início do século 20. Em 1928, por determinação do então presidente Washington Luís, esteve na Europa para acompanhar a fabricação de máquinas adquiridas pela NOB, permanecendo no cargo até o ano seguinte. Retornou à direção da ferrovia em 1934 e, em março de 1937, foi substituído por Marinho Lutz.