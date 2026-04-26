O aumento dos casos de infarto em pessoas com menos de 40 anos tem preocupado especialistas e reforça a necessidade de prevenção precoce. Em Bauru, os dados mostram crescimento nas internações nos últimos anos, cenário que, segundo cardiologistas, está diretamente ligado ao estilo de vida, ao tabagismo, ao estresse e à falta de acompanhamento médico.

O avanço dos casos de infarto entre jovens adultos tem chamado a atenção da comunidade médica. Embora ainda represente uma parcela menor do total de ocorrências, o número de pacientes com menos de 40 anos internados por síndrome coronariana vem crescendo gradativamente. Em Bauru, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, 61 pessoas nessa faixa etária foram internadas por infarto em 2025, contra 56 casos em 2024. Somente nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, nove internações já foram registradas.

Em entrevista, o cardiologista Cristiano Roberto Barros, do Hospital Estadual de Bauru, destacou que, proporcionalmente, os casos praticamente dobraram nos últimos anos. "A porcentagem ainda é pequena, mas praticamente dobrou nos últimos anos nessa faixa etária populacional. O risco maior está relacionado ao não controle dos fatores de risco, principalmente ambientais", afirmou o médico.