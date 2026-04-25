A chegada do período de estiagem já provoca aumento no número de queimadas em Bauru e acende um novo sinal de alerta: o risco de incêndios residenciais causados por curtos-circuitos. A combinação entre clima seco, baixa umidade do ar e instalações elétricas improvisadas tem potencializado ocorrências graves, segundo a Defesa Civil.

Nos últimos dias, a cidade registrou múltiplos focos de incêndio, antecipando um cenário já esperado para esta época do ano. Apenas no dia 17, quatro ocorrências foram registradas em diferentes pontos do município.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Marcelo Ryal, além das queimadas em terrenos, os incêndios dentro de residências também preocupam, especialmente em bairros com construções mais simples e redes elétricas sobrecarregadas.