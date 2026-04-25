A chegada do período de estiagem já provoca aumento no número de queimadas em Bauru e acende um novo sinal de alerta: o risco de incêndios residenciais causados por curtos-circuitos. A combinação entre clima seco, baixa umidade do ar e instalações elétricas improvisadas tem potencializado ocorrências graves, segundo a Defesa Civil.
Nos últimos dias, a cidade registrou múltiplos focos de incêndio, antecipando um cenário já esperado para esta época do ano. Apenas no dia 17, quatro ocorrências foram registradas em diferentes pontos do município.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Marcelo Ryal, além das queimadas em terrenos, os incêndios dentro de residências também preocupam, especialmente em bairros com construções mais simples e redes elétricas sobrecarregadas.
"Recentemente tivemos uma queimada significativa em uma casa de madeira. Não sobrou nada. Quando perguntaram se o local seria interditado, a resposta foi clara: interditar o quê? Não restou nada", relatou.
Segundo ele, muitos imóveis apresentam ligações improvisadas, com diversos aparelhos conectados em uma mesma rede, sem planejamento ou distribuição adequada de carga elétrica. "A pessoa faz o que é possível, mas isso aumenta muito o risco. Essas pequenas redes podem provocar aquecimento dos fios, curto-circuito e, consequentemente, incêndios", explicou.
A situação se agrava durante a seca. Ryal destaca que a baixa umidade do ar favorece a propagação das chamas, inclusive em casos que, em outras condições, não teriam consequências graves. "Na época de chuva, a umidade presente no ambiente também atinge móveis e superfícies, dificultando a combustão. Já no período seco, há uma espécie de fuligem no ar, quase imperceptível, que funciona como material combustível. Um curto-circuito leve pode ser suficiente para iniciar um incêndio", afirmou.
Outro ponto de atenção são os carregadores de celular, principalmente os não originais. "Eles têm tendência a aquecer muito e até explodir. Se isso acontece sobre uma cama ou sofá, por exemplo, o fogo se alastra rapidamente", alertou.
Além disso, práticas comuns em períodos de frio também representam perigo. O uso de recipientes improvisados com álcool para aquecer ambientes pode provocar acidentes graves. "Se esse recipiente cair, você tem combustível líquido espalhado e o fogo se propaga muito rápido. O ideal é evitar qualquer tipo de chama dentro de casa", orientou.
TERRENOS
No ambiente urbano, a Defesa Civil reforça que o uso do fogo para limpeza de terrenos é desnecessário e ilegal. A prática, além de crime ambiental, contribui para a poluição do ar e sobrecarrega o sistema de saúde.
"O que se queima não é só o lixo, é o oxigênio. A fuligem piora a qualidade do ar e aumenta a procura por atendimento médico, principalmente de idosos e crianças", destacou Ryal.
A recomendação é utilizar os serviços regulares de coleta de lixo, disponíveis em todos os bairros. Materiais recicláveis e pequena quantidade de entulho devem ser destinados aos ecopontos do município.
A Prefeitura de Bauru intensificou ações de prevenção e fiscalização de terrenos, especialmente aqueles com mato alto, e reforça que a manutenção e limpeza dos lotes são de responsabilidade dos proprietários. Em caso de descumprimento, há previsão de multa. O município atua de forma integrada no combate aos focos de incêndio, com equipes da Defesa Civil e de outras secretarias. No entanto, em períodos críticos, o alto número de ocorrências pode dificultar o atendimento simultâneo de todas as demandas.
A população tem papel essencial na prevenção e deve denunciar qualquer foco de incêndio ou terrenos com mato. Os casos devem ser comunicados ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193. Em situações de flagrante de incêndio criminoso, a orientação é acionar também a Polícia Militar, pelo 190, e, se possível, registrar imagens.
A Semab disponibiliza canais de atendimento para denúncias de queimadas, pelo e-mail meioambiente@bauru.sp.gov.br e pelo telefone (14) 99191-2813. As denúncias, tanto de terrenos com mato quanto de queimadas, também podem ser feitas por meio de formulário online no site da prefeitura (https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_documentos/cadastrar.aspx?a=320). Sempre que possível, é importante informar o endereço completo ou um ponto de referência.