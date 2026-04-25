O relator do projeto de lei do Plano Diretor na Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Pastor Bira, enviou ao Executivo 12 questões específicas sobre a proposta. Para o parlamentar, os técnicos do governo têm de esclarecer esses pontos e cada um dos apontamentos jurídicos das próprias Procuradorias (leia matéria na página 7) para que o texto gere segurança jurídica e não esbarre em regras urbanísticas essenciais. Para Bira, "a complexidade técnica e efeito das medidas sobre toda a organização urbana da cidade exige que os técnicos da Secretaria de Aprovação de Projetos informem todas as dúvidas, de um lado, assim como encaminhem ajustes em todos os artigos elencados nos pareceres jurídicos para que o projeto no final não sofra prejuízo". O relator lembra que durante reunião com a Promotoria de Urbanismo ficou claro que a revisão do Plano tem de ser realizada. Mas sem pressa. O Executivo se debruçou no Plano por mais de um ano então reúne todas as condições de sanar dúvidas e fazer ajustes. É obrigação dos técnicos eliminar todos os pontos que possam gerar ilegalidade nas regras. Enviamos o pedido de informações exatamente para sanear conteúdos sensíveis", aborda. Veja a seguir os 12 pontos apresentados pelo relator para informações pelo governo. Eles dão a dimensão das dúvidas que ainda precisam ser eliminadas.

1) Por que o estudo feito pela Consultoria FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas), contratado pela Prefeitura, não foi anexado ao Processo 017/26, que tramita junto às Comissões Permanentes da Câmara Municipal?

2) O Plano Diretor estabelece mecanismos claros de vinculação com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme previsto no próprio texto da minuta (art. 2º)? Há risco de inconstitucionalidade por criar obrigações sem previsão orçamentária ou sem indicar fontes de financiamento?