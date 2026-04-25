As manifestações dos procuradores Jurídicos do Legislativo Júlio César Forteza Medeiros e do Poder Executivo Nilo Kazan de Oliveira acerca do conteúdo do projeto de lei (PL) de revisão do Plano Diretor (PD) trazem inúmeros apontamentos com necessidade de ajuste para eliminar contradições ou confronto com normas superiores, como o Estatuto das Cidades. Os pareceres vinculam a posição pela legalidade e constitucionalidade às diversas mudanças listadas para o texto que está sob análise do relator na Comissão de Justiça da Câmara, o vereador Pastor Bira.

Elencamos a seguir os principais pontos dos relatórios, com menção a modificações consideradas essenciais para o andamento do PL. Vale ressaltar que o procurador Legislativo acolhe praticamente todas as citações de necessidade de ajuste trazidas pelo jurídico Municipal na análise prévia do PL. A aplicação do IPTU Progressivo, por exemplo, como instrumento legal necessário para combater a especulação imobiliária urbana ou o abandono de imóveis deteriorados ou inacabados, está com lacunas, conforme os procuradores.

Conforme os relatórios, é necessário emenda para ajustar o artigo 70 e parágrafos para dar segurança jurídica ao instrumento. Instituído desde o Plano de 2008, o IPTU Progressivo na prática quase nunca foi aplicado. Apenas alguns processos estão, mesmo assim há anos, em andamento. A efetividade na política de dar função a lotes e edificações é pífia, ao longo de vários governos. Os pareceres apontam que o tema é tratado de forma muito genérica na revisão da lei, sem definições, sanções ou procedimentos específicos (básicos para sua aplicação).