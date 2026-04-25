Em qualquer manhã, seja ela triste ou feliz, em algum momento nos deparamos com a nossa rotina.

Será um dia feliz, triste? Vamos conseguir dar conta de todas as demandas? Em qual estado emocional estaremos?

São tantas perguntas, e se não olhamos para o nosso mundo interno, se não sabemos quem somos, o que queremos da vida e o que nos move, corremos o risco de entrelaçar automaticamente os rubores de nossa pobreza interna, passando pelas pessoas pensando o pior delas e deixando-nos levar pela correria e pelo julgamento que projeta antes de tudo, o pior de nós mesmos.