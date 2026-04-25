Há 250 anos, o escocês Adam Smith publicou um dos livros mais importantes da história. Até hoje, é lido, embora muitas vezes mal interpretado. Ele jamais imaginou a revolução que sua obra provocaria no mundo das ideias, da política e da economia. A frase mais famosa de "A riqueza das nações" resume a teoria do autor sobre o livre mercado e a "mão invisível": "Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da atenção que eles dedicam ao próprio interesse".

A "mão invisível" representa a ideia de que o mercado se autorregula através da competição e da defesa do interesse de cada um. Foi inusitada a revelação de que o homem comum, trabalhando para materializar seus próprios desejos e sonhos egoístas, contribuía para o bem-estar de todos. Essa "mão invisível" que empurra e guia os trabalhadores e os criadores de riqueza para colaborarem com a sociedade foi um achado revolucionário e, também, a melhor defesa da liberdade no âmbito econômico. Foi desconcertante descobrir que o motor do progresso não é o altruísmo nem a caridade, mas antes o egoísmo.

A doutrina liberal representou, desde a sua origem, a forma mais avançada de cultura democrática. É aquela que mais fez progredir, nas sociedades livres, os direitos humanos, a liberdade de expressão, o direito das minorias sexuais, religiosas e políticas, a defesa do meio ambiente e a participação do cidadão na vida pública.