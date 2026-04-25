O Horto Florestal de Bauru, ao lado do Zoológico Municipal, realizará uma aula aberta de Tai chi chuan neste domingo (26), às 8h30, com entrada gratuita. A aula vai ocorrer na área de lazer externa, com o professor William F. Pense. A realização é da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) e do Horto Florestal.

O Tai Chi Chuan visa a conexão da arte na promoção da socialização e prática integrativa ao ar livre, promovendo o bem-estar com a interação com a natureza e atividade física fortalecendo o estado mental. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Tai chi chuan é uma atividade física com intensidade moderada, evitando, assim, lesões e qualquer risco à saúde de seus praticantes.

A prática do Tai Chi desenvolve o potencial do corpo, com a pessoa percebendo as suas limitações e se adaptando à prática, tendo uma melhora postural através da consciência corporal. Além da fácil compreensão dos movimentos, se apresenta como arte terapêutica, sendo suave e fácil. Tanto o físico quanto o mental são testados nos movimentos, fazendo uma regulação na pressão sanguínea, irriga as articulações, estimula a circulação, fortalece músculos e mobiliza o sistema imunológico, também aumentando a flexibilidade.