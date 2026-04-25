Boraceia - O município de Boraceia (41 quilômetros de Bauru) comemora 67 anos no dia 7 de maio, e segue com uma extensa programação de eventos para celebrar a data. Neste sábado (25), a partir das 20h, ocorre o tradicional desfile cívico, com a participação das escolas e entidades do município, além de convidados, na principal via da cidade, a rua Terciliano Sgavioli, que terá o trânsito interrompido a partir das 18h. Logo após o evento, no palco montado para a permanência das autoridades municipais e convidados, a dupla Ed César e Ary irá se apresentar para animar o público.
De acordo com o prefeito Marcos Bilancieri, este será um desfile diferente dos outros anos, que terá a participação popular e participação das empresas. Ele promete um desfile com muitas novidades e surpresas. A organização do evento é da Prefeitura de Boraceia, através da Diretoria de Educação, com colaboração dos outros setores da administração.
Cerca de 1,5 mil pessoas, entre alunos, colaboradores e população em geral, deveram participar do desfile. Para marcar o evento, um bolo de 67 metros será servido para os presentes. A produção do bolo conta com a participação da população na montagem. "Não é economia ou falta de dinheiro, é dar a oportunidade para o cidadão ajudar, participar dessa grande festa”, explica Bilancieri.
A programação do desfile será iniciada com a passagem das bandeiras e da imagem de Nossa Senhora Aparecida, santa padroeira do município. Em seguida, virão as escolas, projetos e entidades locais. De acordo com o cronograma, alunos de instituições municipais vão participar com faixas e carros alegóricos. As empresas da cidade também confirmaram presença no evento.
"São 67 anos de uma linda história, que foi construída com muito orgulho e trabalho por cada morador. Um desfile como esse melhora não só o senso cívico da população, mas a participação das crianças gera orgulho nas famílias. Acredito que a população irá comparecer em grande número, como foi no ano passado", destaca a diretora municipal de Educação Andréa Herreira.
Arena Boraceia - Prova dos Três Tambores
Seguindo com os eventos em comemoração aos 67 anos de Boraceia, no domingo (26), o Centro de Eventos “Luís Carlos Piton - Barretinho” recebe a Arena Boraceia - Prova dos Três Tambores. O evento terá início às 9h, com entrada gratuita, e seguirá durante todo o dia, com premiação e troféus. O local contará também com praça de alimentação.
A prova de tambor consiste em contornar três tambores distribuídos na forma triangular, no menor tempo possível. A contagem do tempo começa quando o focinho do cavalo cruza a linha de partida. No domingo, Boraceia receberá competidores de todo o estado e animais premiados e muito valorizados.
Vale ressaltar que a prova dos três tambores é uma das modalidades mais dinâmicas e técnicas do esporte rural brasileiro. A organização é de Alessandro Cabral e Tiago Gimenes e o apoio é da Prefeitura e Câmara Municipal de Boraceia. Informações e inscrições podem ser feitas pelo (14) 99864-2708.