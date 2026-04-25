Boraceia - O município de Boraceia (41 quilômetros de Bauru) comemora 67 anos no dia 7 de maio, e segue com uma extensa programação de eventos para celebrar a data. Neste sábado (25), a partir das 20h, ocorre o tradicional desfile cívico, com a participação das escolas e entidades do município, além de convidados, na principal via da cidade, a rua Terciliano Sgavioli, que terá o trânsito interrompido a partir das 18h. Logo após o evento, no palco montado para a permanência das autoridades municipais e convidados, a dupla Ed César e Ary irá se apresentar para animar o público.

De acordo com o prefeito Marcos Bilancieri, este será um desfile diferente dos outros anos, que terá a participação popular e participação das empresas. Ele promete um desfile com muitas novidades e surpresas. A organização do evento é da Prefeitura de Boraceia, através da Diretoria de Educação, com colaboração dos outros setores da administração.

Cerca de 1,5 mil pessoas, entre alunos, colaboradores e população em geral, deveram participar do desfile. Para marcar o evento, um bolo de 67 metros será servido para os presentes. A produção do bolo conta com a participação da população na montagem. "Não é economia ou falta de dinheiro, é dar a oportunidade para o cidadão ajudar, participar dessa grande festa”, explica Bilancieri.