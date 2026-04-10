Aqui estão 10 dicas financeiras práticas para quem trabalha com aplicativos como Uber e 99, pensadas para a realidade de renda variável e custos altos do dia a dia:

1-Separe o dinheiro do trabalho do pessoal.?Mesmo sendo pessoa física, trate a atividade como um negócio. Use uma conta (ou controle) separado para saber se você realmente está tendo lucro.?

2-Conheça seus custos reais por km rodado. Combustível, manutenção, pneus, seguro, depreciação, IPVA e lavagem entram na conta. Só assim dá para saber se a corrida "vale a pena".?