Aqui estão 10 dicas financeiras práticas para quem trabalha com aplicativos como Uber e 99, pensadas para a realidade de renda variável e custos altos do dia a dia:
1-Separe o dinheiro do trabalho do pessoal.?Mesmo sendo pessoa física, trate a atividade como um negócio. Use uma conta (ou controle) separado para saber se você realmente está tendo lucro.?
2-Conheça seus custos reais por km rodado. Combustível, manutenção, pneus, seguro, depreciação, IPVA e lavagem entram na conta. Só assim dá para saber se a corrida "vale a pena".?
3-Não confunda faturamento com lucro. O valor que aparece no app não é o que sobra. Primeiro pague todos os custos; o lucro vem só depois disso.
4-Reserve dinheiro para manutenção do veículo. Todo mês, separe um valor para revisões e consertos. Manutenção não é imprevisto — é certeza.
5-Tenha uma reserva de emergência pessoal. Doença, acidente ou queda na demanda podem parar sua renda. O ideal é guardar pelo menos de 3 a 6 meses de despesas pessoais.?
6-Planeje-se para impostos e taxas. Mesmo não sendo CLT, há obrigações: taxas dos apps, possível INSS como contribuinte individual ou MEI, e imposto conforme o caso.?
7-Estabeleça uma meta diária ou semanal de ganhos. Isso ajuda a decidir quando vale a pena continuar rodando e quando é melhor parar e descansar.?
8-Evite depender de crédito caro. Cartão de crédito e empréstimos com juros altos corroem rapidamente a renda. Use crédito só com planejamento.?
9-Aproveite horários e regiões mais rentáveis. Foque em horários de pico e locais com maior demanda para ganhar mais gastando menos combustível e tempo.?
10-Pense no futuro: você não terá aposentadoria automática. Considere contribuir para o INSS, fazer uma previdência ou investir por conta própria. Hoje você dirige; amanhã precisa ter renda sem dirigir.?
Como economizar na criação de pets
Economizar na criação de pets exige foco em prevenção de saúde e estratégia de compras. Gastos emergenciais com doenças evitáveis e a compra picada de suprimentos são os maiores vilões do orçamento.
1.Saúde e prevenção. A economia mais inteligente é evitar que o animal adoeça, pois, tratamentos médicos são significativamente mais caros que a manutenção.
2.Check-ups anuais. Realizar exames de rotina ajuda a detectar doenças precocemente, evitando gastos elevados com internações e tratamentos complexos no futuro.
3.Vacinação e vermifugação. Manter o calendário de vacinas e o controle de parasitas (pulgas, carrapatos e vermes) em dia protege o animal de doenças graves.
4.Castração. Previne diversas doenças reprodutivas e comportamentais, além de ser oferecida gratuitamente ou a preços populares em mutirões de ONGs e prefeituras.
5.Alimentação estratégica. A ração é o custo recorrente mais alto. Para reduzir esse valor sem perder qualidade. Embalagens maiores: comprar pacotes de 10kg, 15kg ou 20kg geralmente reduz o preço por quilo em comparação com pacotes pequenos. Assinaturas e aplicativos: utilize programas de fidelidade ou compras programadas em sites que oferecem descontos recorrentes de até 10% a 15%. Custo-Benefício: nem sempre a ração mais barata é a mais econômica. Rações de alta qualidade (Super Premium) costuma render mais, pois o animal precisa comer menos para se nutrir, além de melhorar a imunidade.
6.Cuidados em casa. Serviços de estética podem ser realizados pelo próprio tutor para poupar gastos semanais. Banho e higiene: dar banho em casa, limpar os ouvidos e escovar os dentes reduz drasticamente as idas ao pet shop. Escovação diária: evita a formação de nós, cujo custo para remoção em profissionais pode ser cobrado à parte do banho. Brinquedos: utilize materiais reciclados ou sobras de tecido para criar brinquedos de enriquecimento ambiental e caminhas confortáveis sem custo.
Mude já, mude para melhor!
Dia 28 de abril completo mais um ano de vida. Pensei na seguinte frase para marcar esta data: "a mudança de idade é frequentemente vista como um processo de troca, onde a vitalidade física dá lugar à sabedoria e a uma nova perspectiva de vida". Sempre é tempo para mudar. Mude já, mude para melhor!