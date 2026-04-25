A hidratação tem um impacto direto na saúde e na aparência da pele e do cabelo. Quando o corpo está bem hidratado, a pele tende a ficar mais elástica, macia e com um aspecto mais viçoso. No caso do cabelo, a hidratação contribui para fios mais fortes, brilhantes e menos quebradiços.

Já quando estamos desidratados, os sinais são ainda mais notórios: a desidratação pode resultar em cabelos secos, com frizz e sem vida, além de afetar o equilíbrio do couro cabeludo. Em relação à pele, ela tende a se tornar opaca, sensível e favorecer o surgimento de linhas finas — fora que isso compromete a barreira de proteção, facilitando alergias e dermatites.

Ok, mas só passar hidratante é suficiente? Precisa tomar quanta água pra se hidratar? Falo mais disso na sequência!