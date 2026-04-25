A hidratação tem um impacto direto na saúde e na aparência da pele e do cabelo. Quando o corpo está bem hidratado, a pele tende a ficar mais elástica, macia e com um aspecto mais viçoso. No caso do cabelo, a hidratação contribui para fios mais fortes, brilhantes e menos quebradiços.
Já quando estamos desidratados, os sinais são ainda mais notórios: a desidratação pode resultar em cabelos secos, com frizz e sem vida, além de afetar o equilíbrio do couro cabeludo. Em relação à pele, ela tende a se tornar opaca, sensível e favorecer o surgimento de linhas finas — fora que isso compromete a barreira de proteção, facilitando alergias e dermatites.
Ok, mas só passar hidratante é suficiente? Precisa tomar quanta água pra se hidratar? Falo mais disso na sequência!
Nosso corpo não prioriza cabelo e pele, sabia?
Manter-se hidratado é essencial porque a água participa de diversos processos do organismo, como a renovação celular e o transporte de nutrientes. Porém, quando há pouca ingestão de líquidos, o corpo prioriza funções vitais, deixando pele e cabelo em segundo plano.
Moral da história aqui: beber água regularmente é uma forma simples e eficaz de cuidar da saúde como um todo, e reflete em uma aparência mais saudável, com pele equilibrada e cabelos mais resistentes.
Quanto de água é suficiente?
Uma recomendação comum é consumir cerca de 30 a 35 ml por quilo de peso corporal por dia. Por exemplo, se você pesa 70 kg precisaria de 2,5 litros diários. Mas esse valor não é fixo: quem pratica atividades físicas, transpira mais ou vive em ambientes quentes ou com ar-condicionado precisa de uma ingestão maior para repor as perdas.
E não adianta beber tudo de uma vez — o ideal é distribuir o consumo ao longo do dia para manter o corpo constantemente hidratado. Lembre-se de manter uma garrafinha sempre por perto e ir bebericando aos poucos.
Ah, e sejamos claros: a hidratação de verdade vem da água. Bebidas como refrigerantes e sucos com açúcar não substituem essa função e ainda podem trazer efeitos negativos à saúde. Se não quer água em algum momento do dia, uma troca pode ser chás sem açúcar.
E para manter o cabelo hidratado?
Além de beber água como falei, comece a investir em uma rotina de cuidados externos consistente. A hidratação com máscaras capilares, por exemplo, ajuda a repor a água e os nutrientes dos fios — o ideal é fazer isso de 1 a 2 vezes por semana, dependendo do nível de ressecamento. Se você lava diariamente, troque o condicionador pela máscara em dois ou três dias. Se lava menos, a máscara é uma opção 1 vez na semana.
Além disso, o condicionador e shampoo devem ser de qualidade e próprios para seu cabelo. Evite pular a etapa do condicionador, pois ele sela as cutículas e evita a perda de hidratação. Produtos leave-in e óleos leves podem ser bons aliados no dia a dia, ajudando a manter os fios protegidos, macios e com menos frizz.
Dicas extras:
Evite agressões excessivas. O uso frequente de secador, babyliss ou chapinha resseca o cabelo. Por isso, se for mesmo usá-los, passe antes um protetor térmico, mas ainda é fundamental reduzir a frequência dessas fontes de calor.
Nada de lavar com água muito quente, pois ela facilita a desidratação. Enxaguar com água gelada, por exemplo, sela melhor as cutículas.
Já para a pele hidratada, essas são as dicas
Primeiro, não se esqueça de que pele oleosa também precisa de hidratação, mesmo com excesso de oleosidade, a pele pode estar desidratada. Usar hidratantes leves (como gel ou oil-free) ajuda a equilibrar a produção de sebo e evita o efeito rebote.
Outros pontos importantes:
Hidratante do corpo tem que ser diferente do de rosto: a pele do rosto é mais sensível e propensa a acne, por isso, pede fórmulas específicas, mais leves e não comedogênicas. Já os hidratantes corporais costumam ser mais densos, focados em áreas mais ressecadas.
Prefira banho morno ou frio: água muito quente remove a camada natural de proteção da pele, causando ressecamento. Banhos mornos ou frios ajudam a preservar a hidratação natural.
Sabonetes de glicerina vegetal são mais indicados: eles limpam sem agredir tanto a pele, ajudando a manter a umidade natural e evitando aquele aspecto repuxado após o banho.
Hidratante logo após o banho é lei: aplicar o hidratante corporal com a pele ainda levemente úmida melhora a absorção e ajuda a "selar" a hidratação, deixando a pele mais macia e protegida por mais tempo.
E caso sinta a pele ou o cabelo diferente do seu habitual, não espere piorar e marque com seu dermatologista!
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027