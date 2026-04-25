O guarda-roupa ideal é aquele em que você encontra as peças certas, que podem ser usadas em várias ocasiões e combinadas de diferentes maneiras. Um armário com roupas adequadas e de boa qualidade facilitam a escolha na hora de se vestir.
Um guarda-roupa funcional precisa de poucas peças. Quando se trata de roupas, o termo "menos é mais" não é um clichê. Quanto maior a quantidade de peças, mais fácil será se perder no meio de um amontoado de "coisas".
Composição do guarda-roupa funcional
Para um guarda-roupa funcionar 50% dele deve ser composto por peças básicas e atemporais, 40% de acessórios (incluindo bolsas e sapatos) e apenas 10% de fast fashion, que são peças da moda com prazo de validade curto.
Então, a primeira dica é: invista em partes de baixo versáteis, partes de cima básicas, acessórios interessantes e terceiras-peças coringas, como por exemplo, blazer, jaqueta jeans, colete, cardigans, trench coat... Aquelas que melhor encaixam no seu estilo pessoal.
Apenas comprar, não é a solução! É importante que a sua compra seja consciente, avaliando o que você já tem no armário e que possa compor novos looks com o que você está adquirindo, e que tenha facilidade de combinação entre si.
Quer mais uma dica? Essa vale ouro! Ao comprar uma peça nova, faça uma visita mental ao seu guarda-roupa e verifique se ela se encaixa com pelo menos 3 peças que você já tem no seu armário.
Praticar esta dica é o segredo para minimizar erros e evitar compras desnecessárias.
Considere seu estilo de vida
As peças do seu guarda-roupa devem combinar com você e com seu estilo de vida. Autoconhecimento é fundamental para a construção de um guarda-roupa que funcione bem pra você.
Saiba as peças que mais valorizam seu tipo físico, as cores que mais harmonizam com seu tom de pele e tenha coerência com seu estilo pessoal e estilo de vida.
Não faz sentido um armário lotado de roupa social e salto alto se você faz home office e não frequenta reuniões formais com seu trabalho. A ideia é construir um guarda-roupa pensando sempre no estilo de vida que você realmente tem e não naquele que você gostaria de ter. Seja a melhor versão de quem você é hoje!