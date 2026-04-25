25 de abril de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
MODA

Vamos de guarda-roupa funcional?


| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter

O guarda-roupa ideal é aquele em que você encontra as peças certas, que podem ser usadas em várias ocasiões e combinadas de diferentes maneiras. Um armário com roupas adequadas e de boa qualidade facilitam a escolha na hora de se vestir.

Um guarda-roupa funcional precisa de poucas peças. Quando se trata de roupas, o termo "menos é mais" não é um clichê. Quanto maior a quantidade de peças, mais fácil será se perder no meio de um amontoado de "coisas".

Composição do guarda-roupa funcional

Para um guarda-roupa funcionar 50% dele deve ser composto por peças básicas e atemporais, 40% de acessórios (incluindo bolsas e sapatos) e apenas 10% de fast fashion, que são peças da moda com prazo de validade curto.

Então, a primeira dica é: invista em partes de baixo versáteis, partes de cima básicas, acessórios interessantes e terceiras-peças coringas, como por exemplo, blazer, jaqueta jeans, colete, cardigans, trench coat... Aquelas que melhor encaixam no seu estilo pessoal.

Apenas comprar, não é a solução! É importante que a sua compra seja consciente, avaliando o que você já tem no armário e que possa compor novos looks com o que você está adquirindo, e que tenha facilidade de combinação entre si.

Quer mais uma dica? Essa vale ouro! Ao comprar uma peça nova, faça uma visita mental ao seu guarda-roupa e verifique se ela se encaixa com pelo menos 3 peças que você já tem no seu armário.

Praticar esta dica é o segredo para minimizar erros e evitar compras desnecessárias.

Considere seu estilo de vida

As peças do seu guarda-roupa devem combinar com você e com seu estilo de vida. Autoconhecimento é fundamental para a construção de um guarda-roupa que funcione bem pra você.

Saiba as peças que mais valorizam seu tipo físico, as cores que mais harmonizam com seu tom de pele e tenha coerência com seu estilo pessoal e estilo de vida.

Não faz sentido um armário lotado de roupa social e salto alto se você faz home office e não frequenta reuniões formais com seu trabalho. A ideia é construir um guarda-roupa pensando sempre no estilo de vida que você realmente tem e não naquele que você gostaria de ter. Seja a melhor versão de quem você é hoje!

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários