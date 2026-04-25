Um guarda-roupa funcional precisa de poucas peças. Quando se trata de roupas, o termo "menos é mais" não é um clichê. Quanto maior a quantidade de peças, mais fácil será se perder no meio de um amontoado de "coisas".

O guarda-roupa ideal é aquele em que você encontra as peças certas, que podem ser usadas em várias ocasiões e combinadas de diferentes maneiras. Um armário com roupas adequadas e de boa qualidade facilitam a escolha na hora de se vestir.

Para um guarda-roupa funcionar 50% dele deve ser composto por peças básicas e atemporais, 40% de acessórios (incluindo bolsas e sapatos) e apenas 10% de fast fashion, que são peças da moda com prazo de validade curto.

Então, a primeira dica é: invista em partes de baixo versáteis, partes de cima básicas, acessórios interessantes e terceiras-peças coringas, como por exemplo, blazer, jaqueta jeans, colete, cardigans, trench coat... Aquelas que melhor encaixam no seu estilo pessoal.

Apenas comprar, não é a solução! É importante que a sua compra seja consciente, avaliando o que você já tem no armário e que possa compor novos looks com o que você está adquirindo, e que tenha facilidade de combinação entre si.