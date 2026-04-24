Nesta sexta-feira (24), equipes do Policiamento Rodoviário realizaram operações simultâneas em diversos pontos das regiões de Bauru, Lins e Jaú com foco na identificação e autuação de veículos em mau estado de conservação, condição que representa risco direto à segurança no trânsito.

No total, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, 107 veículos foram fiscalizados em rodovias nas três regiões, três foram recolhidos e 105 multas foram aplicadas. Outros 11 documentos foram apreendidos.

"Veículos sem condições adequadas de circulação aumentam significativamente o risco de acidentes, colocando em perigo não apenas o condutor, mas todos os usuários da via", diz a corporação, em nota.