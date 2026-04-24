O Zoológico Municipal de Bauru recebeu, nesta quinta-feira (23), um exemplar macho de mico-leão-de-cara-dourada (Leontopithecus chrysomelas), espécie ameaçada de extinção. O animal, chamado Tony, nasceu no Parque Zoobotânico da Bahia, em Salvador, e foi transportado até São Paulo por meio do programa Avião Solidário, da Latam.

O Zoológico Municipal é mantido pela Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab). O parque é referência nacional na conservação e reprodução de diversas espécies, contando com mais de 700 animais.

O traslado aéreo, realizado gratuitamente entre Salvador e o Aeroporto de Guarulhos, contou com a parceria da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB). De Guarulhos, o animal seguiu por transporte terrestre até Bauru. A operação reduziu em cerca de um dia o tempo total de deslocamento, contribuindo para o bem-estar do animal e minimizando o estresse durante o trajeto.