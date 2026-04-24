O Zoológico Municipal de Bauru recebeu, nesta quinta-feira (23), um exemplar macho de mico-leão-de-cara-dourada (Leontopithecus chrysomelas), espécie ameaçada de extinção. O animal, chamado Tony, nasceu no Parque Zoobotânico da Bahia, em Salvador, e foi transportado até São Paulo por meio do programa Avião Solidário, da Latam.
O Zoológico Municipal é mantido pela Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab). O parque é referência nacional na conservação e reprodução de diversas espécies, contando com mais de 700 animais.
O traslado aéreo, realizado gratuitamente entre Salvador e o Aeroporto de Guarulhos, contou com a parceria da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB). De Guarulhos, o animal seguiu por transporte terrestre até Bauru. A operação reduziu em cerca de um dia o tempo total de deslocamento, contribuindo para o bem-estar do animal e minimizando o estresse durante o trajeto.
A transferência integra um programa nacional de manejo e conservação da espécie, coordenado pela AZAB e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A definição do destino foi realizada com base em estudos genéticos, visando a preservação da diversidade da espécie.
No Zoológico de Bauru, o mico-leão-de-cara-dourada será pareado com uma fêmea da mesma espécie, que vive no local desde janeiro de 2024, vinda do Zoológico de Sorocaba. O pareamento tem como objetivo promover o bem-estar animal e contribuir para a reprodução da espécie, que possui comportamento social e depende da convivência em grupo.
O mico-leão-de-cara-dourada é nativo da Mata Atlântica e está classificado como espécie em perigo de extinção. A iniciativa reforça a importância da atuação conjunta entre instituições públicas, entidades ambientais e a iniciativa privada para a conservação da biodiversidade brasileira.