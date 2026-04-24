O Bauru Shopping retomou o funcionamento normal e abriu ao público às 10h desta sexta-feira (24), após o princípio de incêndio registrado no dia anterior. Durante a madrugada, foi realizada uma operação contínua para eliminar resíduos de odor provocados pela fumaça, de acordo com o gerente do shopping, Ivan Mouta. Apenas a loja onde ocorreu o incidente permanece temporariamente fechada, ainda sem previsão de reabertura. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve danos estruturais no empreendimento. De acordo com o gerente, esta foi a primeira vez, em décadas de operação, que houve necessidade de fechamento total do shopping devido a um incidente dessa natureza.

Ivan também informou ao JCNET que todas as demais lojas estão em funcionamento e que a ocorrência foi controlada dentro dos protocolos de segurança, com atuação da brigada interna e do Corpo de Bombeiros. A funcionária, que precisou de atendimento médico, recebeu alta no mesmo dia. A loja atingida teve mercadorias e parte da estrutura prejudicadas, tanto pelo fogo quanto pela ação necessária para o combate às chamas. “O uso de água para conter o incêndio também acaba impactando a estrutura da loja, o que faz parte do protocolo”, explicou.

A grande quantidade de fumaça e o forte odor levaram à suspensão das atividades na quinta-feira (23). Durante a noite, foi realizada uma limpeza com produtos específicos, além da instalação de tapumes no local atingido, segundo ele. A área passará por vistoria do seguro do lojista e segue sob investigação da Polícia Técnica. A suspeita inicial é de um curto-circuito no painel elétrico da loja, localizado na área de estoque, que teria atingido materiais como papelão e sandálias de borracha.