Reginópolis - Um ex-vereador de Reginópolis (70 quilômetros de Bauru) teve os direitos políticos suspensos por quatro anos e terá de ressarcir dano no valor de R$ 1,5 mil e pagar multa civil de R$ 8 mil por usar um veículo oficial do Legislativo e recursos públicos para levar o filho até São Paulo, onde ele faria um teste para um concurso público.

As sanções fazem parte de um Acordo de Não Persecução Civil (ANPC) firmado pelo ex-parlamentar Roberto Kassim Júnior com o Ministério Público (MP), e homologado pelo juiz Saulo Mega Soares e Silva, da 2.ª Vara de Pirajuí, no último dia 9. A decisão foi disponibilizada no dia 16.

Por meio de inquérito civil, a Promotoria de Justiça apurou que o então vereador teria se enriquecido ilicitamente ao utilizar Cobalt oficial da Câmara Municipal e verbas públicas provenientes de adiantamento de viagem, entre os dias 4 e 5 de maio de 2022, para fins particulares.