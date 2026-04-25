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CONCURSO E SHOW

Piratininga escolhe neste sábado a Rainha do Rodeio 2026

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Piratininga/Divulgação
As candidatas irão disputar títulos nas categorias: rainha e princesas do Rodeio, madrinha dos peões, além de rainhas e princesas Teen e Kids
As candidatas irão disputar títulos nas categorias: rainha e princesas do Rodeio, madrinha dos peões, além de rainhas e princesas Teen e Kids

Piratininga - Piratininga (13 quilômetros de Bauru) vive a expectativa de um dos eventos mais tradicionais e aguardados do calendário festivo do município: o Baile da Rainha do Rodeio 2026, que marca oficialmente o início da programação da 29.ª Festa do Peão de Boiadeiro e será realizado neste sábado (25), a partir das 19h30, no Novo Thermas Piratininga.

A noite promete reunir beleza, simpatia e muito carisma na escolha das representantes oficiais da festa. As candidatas irão disputar títulos nas categorias: rainha e princesas do Rodeio, madrinha dos peões, além de rainhas e princesas Teen e Kids, valorizando diferentes faixas etárias, e celebrando a tradição do rodeio com toda a comunidade.

Além do concurso, o público poderá aproveitar um grande show ao vivo com a dupla Lucas Bodão & Diego, garantindo animação e muita música durante toda a noite. As mesas já estão esgotadas, demonstrando o grande sucesso do evento. No entanto, os convites individuais continuam à venda por R$ 20,00 antecipado e R$ 25,00 na portaria.

A organização destaca que, por medidas de segurança, está proibida a entrada portando capacete. O item deverá ser guardado na portaria e retirado na saída. Além disso, a entrada de menores de 18 anos é autorizada somente se estiverem acompanhados de um adulto.

Pontos de informações de venda dos convites:

Anjos da Pizza

Rua Dr. José Lisboa Jr, 29A

(14) 99619-1946

Bruna Lima Fashion Hair

Rua Dr. José Lisboa Jr, 4

(14) 99792-7005

Coordenadoria de Turismo e Cultura

Prédio Anexo à Praça do Turista

(14) 3265-9536

Salão Belíssima (Janaina Capóssoli)

Rua Raul Gomes dos Santos, 10A

(14) 99778-8327

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