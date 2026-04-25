Piratininga - Piratininga (13 quilômetros de Bauru) vive a expectativa de um dos eventos mais tradicionais e aguardados do calendário festivo do município: o Baile da Rainha do Rodeio 2026, que marca oficialmente o início da programação da 29.ª Festa do Peão de Boiadeiro e será realizado neste sábado (25), a partir das 19h30, no Novo Thermas Piratininga.

A noite promete reunir beleza, simpatia e muito carisma na escolha das representantes oficiais da festa. As candidatas irão disputar títulos nas categorias: rainha e princesas do Rodeio, madrinha dos peões, além de rainhas e princesas Teen e Kids, valorizando diferentes faixas etárias, e celebrando a tradição do rodeio com toda a comunidade.

Além do concurso, o público poderá aproveitar um grande show ao vivo com a dupla Lucas Bodão & Diego, garantindo animação e muita música durante toda a noite. As mesas já estão esgotadas, demonstrando o grande sucesso do evento. No entanto, os convites individuais continuam à venda por R$ 20,00 antecipado e R$ 25,00 na portaria.