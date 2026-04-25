Após dez anos de espera, a reforma da Casa dos Pioneiros, em Bauru, começa a dar os primeiros passos. A Prefeitura Municipal publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (23) a homologação da empresa Vianova Projetos e Criação Ltda., de Fortaleza (CE), vencedora da licitação para elaboração dos projetos técnicos de conservação e manutenção das ruínas das duas casas geminadas, conhecidas como Casa dos Pioneiros.

O valor total do investimento será de R$ 53 mil. Os imóveis estão localizados na rua Araújo Leite, nº 2-63 e 2-65, no Centro, e são alguns dos poucos remanescentes originais da antiga “Baixada do Silvino”, área onde a cidade teve início e que, por muito tempo, foi a única entrada e saída de Bauru.

Construídas em 1896, no século XIX, antes mesmo da chegada da ferrovia, as casas foram tombadas pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru (Codepac) em 2005. As edificações são feitas em alvenaria autoportante (sistema construtivo em que as próprias paredes sustentam o peso da estrutura, dispensando vigas e pilares convencionais), sem recuo frontal, com portas e janelas de madeira. A estrutura simples retrata os primórdios de Bauru e soma 24,61 metros quadrados de área construída.