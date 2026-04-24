A Vila Vicentina de Bauru promove neste sábado (25) um plantão especial para a venda de convites do Jantar Dançante Beneficente, evento que tem como objetivo arrecadar recursos para a instituição. O atendimento ao público será das 8h às 17h, na sede da entidade, na rua Jorge Pimentel, 2-5, Vila Engler.

Os ingressos individuais custam R$ 80, com bebidas comercializadas à parte. O jantar está marcado para o dia 7 de maio, às 19h, no Buffet Mantovani, reunindo música, confraternização e solidariedade em uma noite voltada à celebração do mês das mães.

A iniciativa busca mobilizar a comunidade em apoio às atividades desenvolvidas pela Vila Vicentina, que presta assistência a idosos. A organização reforça que a participação no evento é uma forma de contribuir diretamente com a manutenção dos serviços oferecidos pela instituição. Interessados podem obter mais informações e realizar reservas pelo telefone (14) 3103-0055 ou via