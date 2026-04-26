Estudantes de Bauru já podem se inscrever na 4ª edição do Desafio Liga Jovem, olimpíada de empreendedorismo promovida pelo Sebrae que estimula o desenvolvimento de projetos inovadores voltados à solução de problemas reais nas escolas e comunidades. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 28 de maio.

Integrante do Programa Educação Empreendedora do Sebrae-SP, a competição é considerada uma das principais iniciativas de empreendedorismo de impacto no ambiente educacional brasileiro. Podem participar alunos regularmente matriculados em 2026 no 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, no Ensino Médio e na Educação Profissional ou Técnica, tanto de instituições públicas quanto privadas.

A proposta é que os estudantes formem equipes com dois a cinco integrantes, acompanhados por um professor orientador, para desenvolver projetos que utilizem tecnologia e possam se transformar em aplicativos, jogos, produtos ou serviços com potencial de gerar melhorias no ambiente em que estão inseridos.