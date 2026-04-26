26 de abril de 2026
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ESTUDANTES

Desafio Liga Jovem abre inscrições para estudantes em Bauru


| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução site Desafio Liga Jovem

Estudantes de Bauru já podem se inscrever na 4ª edição do Desafio Liga Jovem, olimpíada de empreendedorismo promovida pelo Sebrae que estimula o desenvolvimento de projetos inovadores voltados à solução de problemas reais nas escolas e comunidades. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 28 de maio.

Integrante do Programa Educação Empreendedora do Sebrae-SP, a competição é considerada uma das principais iniciativas de empreendedorismo de impacto no ambiente educacional brasileiro. Podem participar alunos regularmente matriculados em 2026 no 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, no Ensino Médio e na Educação Profissional ou Técnica, tanto de instituições públicas quanto privadas.

A proposta é que os estudantes formem equipes com dois a cinco integrantes, acompanhados por um professor orientador, para desenvolver projetos que utilizem tecnologia e possam se transformar em aplicativos, jogos, produtos ou serviços com potencial de gerar melhorias no ambiente em que estão inseridos.

Durante a jornada, os participantes contam com suporte por meio de videoaulas, mentorias e transmissões ao vivo com especialistas, que auxiliam na construção das ideias e no desenvolvimento de protótipos funcionais para apresentação final.

A competição é dividida em três categorias: 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Técnico e busca fortalecer habilidades como pensamento crítico, criatividade, colaboração e protagonismo juvenil. Para educadores e gestores, a iniciativa também se destaca como ferramenta de integração entre teoria e prática no processo de aprendizagem.

Além da experiência formativa, o Desafio Liga Jovem oferece premiações que ultrapassam R$ 30 mil para instituições de ensino, além de reconhecimento para professores orientadores. Os participantes também podem conquistar visibilidade em âmbito nacional e internacional, com possibilidade de viagens dentro e fora do país. Interessados podem obter mais informações pelo site www.desafioligajovem.com.br ou realizar a inscrição diretamente no link https://inscricao.desafioligajovem.com.br/

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