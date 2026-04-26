Cerca de 720 produtores rurais, empreendedores e profissionais do agronegócio de 26 municípios da região de Bauru participarão da 31ª edição da Agrishow 2026 por meio de missões empresariais organizadas pelo Sebrae-SP. A iniciativa oferece transporte e credenciais gratuitas entre os dias 27 e 30 de abril e 1º de maio.

Para viabilizar a ação, serão mobilizados 15 ônibus e cinco micro-ônibus, garantindo o deslocamento dos participantes até o evento, considerado um dos maiores do mundo no segmento de tecnologia agrícola e o principal da América Latina. A proposta é facilitar o acesso dos empreendedores às inovações, soluções tecnológicas e oportunidades de negócios apresentadas na feira.

Participam produtores e profissionais de municípios como Pederneiras, Barra Bonita, Lençóis Paulista, Piratininga, Jaú, Lins e Bauru, entre outros. A ação é direcionada a quem atua no setor e possui CNPJ rural, com foco no fortalecimento da atividade no campo.