Cerca de 720 produtores rurais, empreendedores e profissionais do agronegócio de 26 municípios da região de Bauru participarão da 31ª edição da Agrishow 2026 por meio de missões empresariais organizadas pelo Sebrae-SP. A iniciativa oferece transporte e credenciais gratuitas entre os dias 27 e 30 de abril e 1º de maio.
Para viabilizar a ação, serão mobilizados 15 ônibus e cinco micro-ônibus, garantindo o deslocamento dos participantes até o evento, considerado um dos maiores do mundo no segmento de tecnologia agrícola e o principal da América Latina. A proposta é facilitar o acesso dos empreendedores às inovações, soluções tecnológicas e oportunidades de negócios apresentadas na feira.
Participam produtores e profissionais de municípios como Pederneiras, Barra Bonita, Lençóis Paulista, Piratininga, Jaú, Lins e Bauru, entre outros. A ação é direcionada a quem atua no setor e possui CNPJ rural, com foco no fortalecimento da atividade no campo.
A iniciativa resulta de uma parceria entre o Sebrae-SP, prefeituras, sindicatos e associações locais, que atuaram de forma conjunta para ampliar o alcance da missão empresarial. Segundo o consultor de negócios do Sebrae-SP, Marcelo Rondon Bezerra, o apoio institucional foi essencial para garantir a participação de um número expressivo de empreendedores.
De acordo com ele, a experiência proporciona contato direto com as principais tendências e tecnologias do mercado, permitindo que os produtores levem inovação para suas propriedades. “Essa aproximação contribui para a modernização das atividades, fortalece os negócios locais e impulsiona toda a cadeia produtiva, promovendo o desenvolvimento sustentável da região”, destaca.