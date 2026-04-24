Diante das cobranças da torcida, após cinco jogos desde a sua última vitória, ainda no Paulistão, contra o próprio Velo Clube, inclusive, o Noroeste volta a campo para enfrentar novamente a equipe velista, na cidade de Rio Claro, neste sábado (25), às 17h, no Estádio Benitão. Só a vitória interessa para que o Norusca continue sonhando com a classificação.

Nesta semana, assumiram o jovem treinador Henrique Barcellos e o experiente auxiliar Vaguinho. Quem também retornou ao time para integrar a preparação física, ao lado de Andrezinho Martins e Raphael Marcelino, foi Matheus Morilha, que havia sido dispensado após o Paulistão. O auxiliar da casa, Pereira, segue normalmente no grupo. Ele foi treinador interino no empate de 1 a 1 sábado passado.

Depois do acesso de ambas as equipes na Série A2 do Paulista de 2024 e da final vencida pelo Velo Clube, o time de Rio Claro ficou com o tabu de só ter perdido para o Norusca nos dois jogos seguintes, pelo Paulistão de 2025 e também na edição de 2026. No último duelo, o Alvirrubro venceu sua última partida em casa por 2 a 0, com gols do zagueiro Ronaldo Alves, ainda no elenco atual, e do ídolo Carlão, que está hoje no Novorizontino. Foram essas duas vitórias, inclusive, que evitaram o rebaixamento do Noroeste na elite do futebol de São Paulo.