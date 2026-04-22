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DURANTE A MANHÃ

Acidente com panela de pressão deixa 4 feridos em escola de Bauru

Por Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Sesi Bauru Altos da Cidade
Sesi Bauru Altos da Cidade

Quatro funcionários ficaram feridos após um acidente envolvendo uma panela de pressão na manhã desta quarta-feira (22), na cozinha da Escola Sesi Bauru, nos Altos da Cidade. De acordo com informações oficiais, o conteúdo quente do utensílio teria escapado durante o preparo de alimentos, atingindo os trabalhadores que estavam no local. Apesar do impacto da ocorrência, não houve explosão da panela e nenhum aluno estava presente no momento do incidente, segundo comunicado enviado à imprensa.

As vítimas receberam os primeiros socorros ainda na unidade por equipes internas, incluindo integrantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (Cipa) do Sesi Bauru, até a chegada do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deram sequência ao atendimento. Após avaliação médica inicial, os feridos foram encaminhados a hospitais de Bauru, onde permanecem sob observação. Segundo o Sesi, todos estão estáveis.

Leia nota na íntegra

"A Escola Sesi Bauru Altos da Cidade registrou, na manhã desta quarta-feira, um acidente em sua cozinha com uma panela de pressão, que provocou o escape do seu conteúdo e atingiu quatro colaboradores da cozinha que estavam no local no momento. Não houve explosão do utensílio e não havia alunos da instituição presentes no espaço. Todos os colaboradores foram prontamente atendidos pelos guarda-vidas e por integrantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (Cipa) do Sesi Bauru, que providenciaram os primeiros socorros às vítimas e acionaram o Corpo de Bombeiros e, posteriormente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também rapidamente atenderam a ocorrência. Seguindo orientações da equipe do Samu, as vítimas foram encaminhadas a dois hospitais da cidade, onde encontram-se recebendo todo o atendimento médico necessário e também estão acompanhadas por colaboradores do Sesi Bauru. Todas estão estáveis e permanecerão em observação nas próximas horas. E, seguindo os protocolos e diretrizes em ocorrências do gênero, a Cipa do Sesi Bauru já instaurou um processo administrativo interno para avaliar as causas do acidente, investigação que ainda está em sua fase preliminar." 

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