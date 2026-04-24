A Polícia Militar de Barra Bonita (a 68 quilômetros de Bauru) prendeu, nesta quinta-feira (23), um homem suspeito de sequestrar a ex-companheira, levá-la até um canavial e espancá-la. A vítima de violência doméstica deu entrada no pronto-socorro do município com lesões na face, na cabeça e sangramento pelos ouvidos, devido à ruptura de ambos os tímpanos. O motivo da fúria e do crime, segundo a polícia, seria a não aceitação do término do relacionamento.

Segundo a corporação, a paciente informou que ele a abordou e, mediante ameaça, a obrigou a entrar em seu veículo, um Gol preto. O agressor a conduziu até um canavial onde, após consumir cocaína, passou a agredi-la com socos, chutes e esganadura, tentando, inclusive, ferir seus olhos com um objeto perfurante. A vítima foi posteriormente abandonada nas proximidades do hospital.

De posse das características do autor e com o apoio de outras viaturas, foram realizadas diligências e patrulhamento. O homem foi localizado e preso em flagrante. Questionado sobre os fatos, ele confessou o crime aos policiais militares. Durante vistoria no interior do veículo, foram localizados os pertences da vítima. O infrator foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante e permaneceu preso.