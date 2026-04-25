Bauru e cidades da região têm previsão de chuva novamente entre domingo (26) e quarta-feira (29), devido a uma nova frente fria que se aproxima do Estado de São Paulo, segundo dados do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). De acordo com o instituto, nesta sexta (24) e sábado (25), uma massa de ar seco mantém a condição atmosférica de predomínio de sol, com céu claro a parcialmente nublado, mas sem chuva. As temperaturas se manterão amenas, com sensação de frio entre a noite e o início da manhã, e elevadas durante a tarde.

Já no domingo (26), o dia começa com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva no Estado, mas, no decorrer da tarde e da noite, a frente fria já aparece, provocando aumento da nebulosidade e chuvas isoladas, algumas com trovoadas, a partir do Sul e Oeste paulistas. Os ventos ficarão mais intensos, vindo de Oeste.

De segunda (27) até quarta-feira, a semana começa com condição de instabilidade em todo o território paulista, devido ao deslocamento do sistema frontal pelo Estado. Com isso, o tempo segue com nebulosidade variável e áreas de chuvas isoladas, que podem ter forte intensidade em algumas regiões, principalmente no Sul e no Leste do Estado.