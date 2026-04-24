Com abrangência regional, a Liga de Bauru volta a reunir times femininos de vôlei da melhor idade na manhã deste sábado (25/4). Os duelos ocorrem no Ginásio Municipal José Cocito: rua Gerônimo Ferreira, s/n, em Piratininga. A entrada é gratuita.

Destaque da competição em 2025 e invicto na atual temporada, o Somos Vôlei Bauru enfrenta Duartina às 9h, Atiba (Associação da Terceira Idade de Bauru) às 9h30 e Piratininga às 11h. A Liga de Bauru é organizada pela Associação de Árbitros de Bauru e Região e está na sua segunda rodada em 2026.

Sob comando do técnico Carlos Lenta, o Somos Vôlei Bauru também oferece escolinha gratuita para mulheres na maturidade e consegue manter suas ações, treinos e jogos com patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel. Outras informações podem ser obtidas pelo número (14) 99145-0691.