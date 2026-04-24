Neste domingo (26), às 10h09, a conhecida e charmosa Banca da Ilda, na entrada do Aeroclube de Bauru, na Zona Sul da cidade, receberá um encontro cultural que reunirá autores e escritores da cidade e da região. O evento terá troca de livros, música ao vivo, além da venda de bebidas e espetinhos.

O evento “Quem é livro sempre aparece” é organizado pelo Professor Sinuhe. O espaço é um tradicional ponto de encontro de amigos e de venda de jornais, revistas e publicações, entre outros produtos.

A proposta do evento é aproximar leitores e escritores e incentivar a circulação de livros entre o público e, também, uma oportunidade para um encontro físico, analógico, enfim, uma troca de afeto e conhecimento entre pessoas de todas as idades e classes sociais.