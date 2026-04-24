É crucial que o governo tome providências quanto à nossa onerosa carga tributária para evitar que nossas empresas sejam ainda mais prejudicadas, especialmente em um cenário de profundas transformações no comércio e na economia. Operadores e lojistas de shopping centers em diferentes regiões do país já estudam reduzir o horário de funcionamento de seus estabelecimentos, com propostas que incluem fechar mais cedo (às 20h ou 21h, em vez das 22h) e limitar as atividades aos domingos. Essas medidas visam conter custos operacionais diante da queda no número de clientes.

Dados do setor evidenciam a gravidade da situação: em 2025, as vendas em shoppings encolheram cerca de 25% em relação a 2019, enquanto as despesas aumentaram significativamente. Entre os principais fatores estão o crescimento de 15% do e-commerce, a redução de 36% no público dos cinemas em comparação ao período pré-pandemia e a expansão do trabalho híbrido e do home office, que diminuíram a circulação de consumidores nesses espaços.

Diante desse cenário, o governo deve, com máxima urgência, sentar-se com os empresários, considerando que as mudanças proporcionadas pela sempre inovadora tecnologia tendem a agravar ainda mais os desafios da economia. Medidas na área tributária são imprescindíveis, assim como cautela em relação a propostas como a alteração da jornada 6x1. É necessário preservar empregos com responsabilidade, evitando decisões midiáticas ou eleitoreiras.