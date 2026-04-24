A 1.ª Companhia da Polícia Militar de Bauru, com apoio de equipes da Força Tática e do Canil K9, parou, nesta sexta-feira (24), uma carreta pertencente a uma transportadora e apreendeu uma grande quantidade de produtos variados, sem notas fiscais, provenientes do Paraguai, avaliada em cerca de R$ 2 milhões. O caminhoneiro foi abordado na quadra 1 da rua Abmael Coelho, no bairro Val de Palmas, em Bauru. Ele levaria estes itens para serem comercializados na região do Brás, na cidade de São Paulo, informou a PM.

Segundo a corporação, as características deste caminhão foram denunciadas como sendo de transporte de drogas. Após os policiais militares fazerem vistoria detalhada, inclusive com cão policial farejador, nenhum entorpecente foi localizado. No entanto, nesta ocorrência, que deixou de ser uma suspeita de tráfico de drogas e passou a ser de natureza de contrabando, foram apreendidas inúmeras caixas de cigarros, eletrônicos, roupas femininas, inclusive íntimas, e perfumes importados.

Todo o material e o veículo foram encaminhados à sede da Receita Federal de Bauru. O motorista, que já possui antecedentes criminais por receptação, prestou depoimento e permaneceu detido nesta sexta-feira, ficando à disposição da Justiça.