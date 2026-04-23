A Polícia Federal (PF) de Bauru deflagrou, nesta quinta-feira (23), a segunda fase da Operação Fake PF em continuidade às investigações iniciadas em janeiro deste ano com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada à prática de estelionato pela Internet, mediante o uso indevido da imagem da instituição.

As apurações indicam que os investigados se passavam por policiais federais e, por meio da Internet e de contatos telefônicos, abordavam empresários de diversos segmentos, oferecendo supostos favorecimentos em troca de pagamentos destinados a páginas virtuais vinculadas ao esquema.

Na ação desta quinta-feira, policiais federais cumpriram oito mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, todos expedidos pela 3.ª Vara Federal de Bauru, em endereços localizados na cidade de São Paulo.