23 de abril de 2026
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'FAKE PF'

PF em Bauru mira a utilização indevida da imagem da instituição

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Federal/Divulgação
Até a tarde desta quinta-feira, haviam sido apreendidos um veículo, documentos e equipamentos eletrônicos, além de, aproximadamente, R$ 320 mil e US$ 60 mil em espécie
Até a tarde desta quinta-feira, haviam sido apreendidos um veículo, documentos e equipamentos eletrônicos, além de, aproximadamente, R$ 320 mil e US$ 60 mil em espécie

A Polícia Federal (PF) de Bauru deflagrou, nesta quinta-feira (23), a segunda fase da Operação Fake PF em continuidade às investigações iniciadas em janeiro deste ano com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada à prática de estelionato pela Internet, mediante o uso indevido da imagem da instituição.

As apurações indicam que os investigados se passavam por policiais federais e, por meio da Internet e de contatos telefônicos, abordavam empresários de diversos segmentos, oferecendo supostos favorecimentos em troca de pagamentos destinados a páginas virtuais vinculadas ao esquema.

Na ação desta quinta-feira, policiais federais cumpriram oito mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, todos expedidos pela 3.ª Vara Federal de Bauru, em endereços localizados na cidade de São Paulo.

Até a tarde, haviam sido apreendidos um veículo, documentos e equipamentos eletrônicos, além de, aproximadamente, R$ 320 mil e US$ 60 mil em espécie.

De acordo com a PF, os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de associação criminosa, de estelionato digital e de uso indevido de símbolo público.

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