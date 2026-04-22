Dois acidentes de trânsito, em dois trechos diferentes da Nações Unidas, resultaram em motociclistas feridos nesta manhã de quarta-feira (22), em Bauru. No quarteirão 50 da via, na altura da Ceagesp, dois ocupantes de moto se feriram após colisões envolvendo também um automóvel, no sentido Geisel-Centro. E um outro motociclista se machucou após um acidente semelhante, mas na quadra 31 da Nações, na região da Praça da Paz, no sentido Centro-Bairros.

O trânsito ficou lento, com engarrafamento que chegou a durar cerca de 20 minutos de paralização, segundo informaram motoristas que trafegavam pela localidade.

Em ambas as ocorrências equipes do Samu fizeram o socorro médico e encaminharam os feridos para unidades de saúde de Bauru. As causas destas colisões ainda serão apuradas, bem como os boletins de ocorrências de acidente de trânsito com vítimas serão registrados no Plantão Policial até o fim da tarde.