O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit volta à quadra nesta sexta-feira (24), às 19h30, para o jogo 2 das oitavas de final do NBB Caixa. Diante da força de sua torcida no ginásio Panela de Pressão, o Dragão enfrenta o Paulistano para tentar igualar a série melhor de cinco. A partida terá transmissão ao vivo pelo YouTube do NBB.

Marcado pelo equilíbrio e por altos e baixos das duas equipes, o confronto de abertura dos playoffs terminou em 80 x 77 para o time da capital. Para o técnico Paulo Jaú, o principal ponto de atenção está na eficiência ofensiva. “Entramos com o planejamento tático correto, mas faltou tranquilidade para definir as jogadas. Criamos boas oportunidades, por meio de jogadas trabalhadas em nossa preparação, mas não conseguimos converter os arremessos. A defesa também teve alguns momentos de oscilação. Mas, quando encaixamos a marcação, foi justamente quando o ataque passou a fluir. É o que digo sempre: quando nossa defesa está sólida, conseguimos correr a quadra e ter mais confiança para definir o ataque. Não podemos fechar um período com apenas oito pontos, como aconteceu no segundo quarto”, avaliou o treinador.

Para o confronto, o Bauru Basket segue com o desfalque do ala-pivô Gemerson Barbosa, que se recupera de um problema no músculo adutor. Já o ala e capitão Alex Garcia, que deixou a última partida com dores na panturrilha, está em tratamento intensivo de fisioterapia para estar à disposição da comissão técnica.

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