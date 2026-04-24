O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit volta à quadra nesta sexta-feira (24), às 19h30, para o jogo 2 das oitavas de final do NBB Caixa. Diante da força de sua torcida no ginásio Panela de Pressão, o Dragão enfrenta o Paulistano para tentar igualar a série melhor de cinco. A partida terá transmissão ao vivo pelo YouTube do NBB.
Marcado pelo equilíbrio e por altos e baixos das duas equipes, o confronto de abertura dos playoffs terminou em 80 x 77 para o time da capital. Para o técnico Paulo Jaú, o principal ponto de atenção está na eficiência ofensiva. “Entramos com o planejamento tático correto, mas faltou tranquilidade para definir as jogadas. Criamos boas oportunidades, por meio de jogadas trabalhadas em nossa preparação, mas não conseguimos converter os arremessos. A defesa também teve alguns momentos de oscilação. Mas, quando encaixamos a marcação, foi justamente quando o ataque passou a fluir. É o que digo sempre: quando nossa defesa está sólida, conseguimos correr a quadra e ter mais confiança para definir o ataque. Não podemos fechar um período com apenas oito pontos, como aconteceu no segundo quarto”, avaliou o treinador.
Para o confronto, o Bauru Basket segue com o desfalque do ala-pivô Gemerson Barbosa, que se recupera de um problema no músculo adutor. Já o ala e capitão Alex Garcia, que deixou a última partida com dores na panturrilha, está em tratamento intensivo de fisioterapia para estar à disposição da comissão técnica.
Fator casa
A série permanece em Bauru para o jogo 3, que será disputado no domingo (26), às 18h, novamente no ginásio Panela de Pressão. Se necessário, os jogos 4 e 5 voltam a São Paulo, nos dias 29 de abril e 1º de maio, respectivamente (os horários ainda serão definidos).
Diante desse contexto, Jaú destacou o peso do ginásio Panela de Pressão no momento decisivo da temporada. “O fator casa é muito importante e vem fazendo diferença nos últimos anos. Temos o apoio do nosso torcedor, que empurra a equipe o tempo todo. A expectativa é de casa cheia. Conseguir duas vitórias aqui pode levar a série de volta com o adversário pressionado. Respeitamos o ambiente da quadra deles, mas sabemos que a atmosfera da Panela é muito diferente”, afirmou o treinador do Dragão.
Ingressos
Os ingressos para os jogos 2 e 3 das oitavas de final estão disponíveis exclusivamente pelo site baurubasket.eleventickets.com. Os valores são R$ 15 para arquibancadas, R$ 70 para cadeiras numeradas e R$ 90 para cadeiras de quadra. Crianças de até 7 anos têm entrada gratuita, mediante retirada de ingresso de cortesia pela plataforma. Torcedores que adquiriram o passaporte da reta final têm entrada garantida.
Caso a carga antecipada não seja esgotada, as entradas remanescentes serão comercializadas nas bilheterias do ginásio nos dias dos jogos, a partir de uma hora antes do início das partidas.