Em abril, o Espaço Cultural Nanara transforma o bairro Bela Vista, em Bauru, em um polo de arte e criatividade. A Mostra de Arte Wynara 2026 traz ao público obras inéditas de talentos bauruenses. Já o Happy Art Hour promove conversas abertas com artistas da exposição coletiva e duas oficinas — de fantoches e de mandalas — abrem espaço para que qualquer pessoa experimente o fazer artístico na prática.
Destaque no mês, a Mostra de Arte Wynara é resultado de um processo seletivo criterioso, conduzido por uma comissão formada pela professora doutora Joedy Luciana Barros Marins Bamonte, da FAAC/Unesp, de Bauru, por Paulo Pino, fundador e diretor artístico, e por Marcelo Bressanin, produtor artístico do espaço cultural.
Foram selecionados 12 artistas — Dennis Gomes, Di, Fernanda Catelani, Freitas Maria, Júnior de Sá, Juno dos Santos, Luiz Carneiro, Magali Arantes, Mah Fernandes, Marta Caputo, Natalia Cristina Torres Gassner e Tectoniza (Tamires Carneluti) —, cujas produções inéditas tomam o Wynara em uma exposição coletiva de fôlego.
"Iniciativas como esta mostra são fundamentais para dar visibilidade a artistas que muitas vezes produzem com qualidade e consistência, mas ainda não têm espaço de exibição na cidade. Nosso papel no Wynara é exatamente o de criar pontes entre a produção artística e o público, usando o edital como instrumento de valorização e fomento à arte local", ressalta Bressanin. Segundo o produtor artístico, a escolha pelo edital como mecanismo de seleção não é casual: é uma postura política e estética do espaço cultural, que aposta na transparência como fundamento para revelar novos talentos e fortalecer a cena artística local.
A abertura da Mostra de Arte Wynara 2026 acontece nesta sexta-feira (24), às 19h. Com entrada gratuita, a exposição permanece em cartaz até 28 de junho, com visitação na quarta e quinta-feira, das 14h às 20h; sexta-feira, das 14h às 18h; e, no sábado e domingo, das 10h às 20h.
No dia seguinte à abertura, no sábado (25), às 19h, o espaço recebe mais uma edição do Happy Art Hour. O projeto reúne, em formato de conversa aberta, artistas que integram a mostra para falarem sobre suas obras e seus processos criativos.
Na edição de abril, participam Dennis Gomes, Di, Fernanda Catelani e Luiz Carneiro — quatro dos 12 artistas da exposição coletiva —, em um encontro que promete aproximar arte e audiência de forma descontraída e reveladora.
Oficinas gratuitas de fantoches e mandala
Voltadas a diversos segmentos de público, as Oficinas Wynara (pronuncia-se "Uinará") oferecem oportunidades de contato com diferentes técnicas artísticas em um ambiente acolhedor e acessível. Todas as atividades são inteiramente gratuitas e recebem até 20 participantes, por ordem de chegada. Em abril, duas oficinas marcam presença na programação.
No sábado (25), às 14h, o artista plástico Paulo Pino conduz uma oficina de confecção de fantoches inspirada na literatura infantil — a segunda edição de uma atividade que estreou com grande receptividade em janeiro deste ano. A proposta começa com uma roda de leitura de um livro infantil previamente selecionado e, a partir da narrativa, os participantes produzem fantoches dos personagens da obra.
No encerramento, encenam livremente o texto em uma apresentação teatral, unindo literatura, arte e performance em uma única experiência. A atividade é especialmente indicada para o público infanto-juvenil e para famílias, estimulando a criatividade e tornando o fazer artístico acessível a todos.
No dia seguinte, domingo (26), às 16h, é a vez da oficina "Entre o caos e a ordem: uma vivência com mandalas", ministrada por Felipe Domingues, Isadora Sancevini, Marianna Gabriela e Ramily de Sá, estudantes do 4º ano de Psicologia da Unisagrado, vinculados ao projeto de extensão da disciplina Técnicas Psicoterapêuticas.
Inspirada na psicologia analítica do suíço Carl Gustav Jung e nas práticas expressivas desenvolvidas por Nise da Silveira, psiquiatra pioneira na humanização do tratamento mental no Brasil, a oficina parte de um mito simbólico que aborda a passagem do caos à ordem como parte dos processos internos. Os participantes são convidados a construir mandalas com grãos de forma livre, explorando movimentos de organização, escolha e criação.
A experiência favorece o relaxamento, o foco atencional e o contato com aspectos subjetivos, funcionando como um recurso de autorregulação emocional e cuidado consigo. Segundo os responsáveis pela oficina, não é exigida experiência prévia com arte ou desenho: o foco está no processo, não no resultado final.
"O Wynara acredita que a arte é um direito de todos, não um privilégio. Oferecer oficinas gratuitas é mais uma forma concreta de tornar o espaço cultural acessível à comunidade. Em abril, o público terá a oportunidade de mergulhar em dois universos muito distintos e igualmente encantadores. São convites diferentes, mas com um ponto em comum: a transformação que acontece quando nos permitimos criar", afirma Pino.
A entrada a estas atividades do Wynara é gratuita. A diretoria sugere, no entanto, de maneira não obrigatória, a doação de um quilo de alimentos não perecíveis, que serão destinados trimestralmente a uma instituição assistencial de Bauru.
Projeto Portão: arte urbana na entrada do Wynara
No sábado, 11 de abril, Cisco realizou uma live painting no portão de acesso do Wynara. Klauber Augusto, o Cisco, é graffiteiro atuante em Bauru desde 2014. Autodidata, construiu sua linguagem a partir da vivência nas ruas, com cores expressivas e uma conexão direta com o território urbano. Em 2023, atuou como curador na Semana do Hip-Hop local, coordenando uma intervenção que reuniu mais de 70 artistas e resultou na pintura de cinco quarteirões do Parque Roosevelt. Em março passado, Cisco participou da Batalha de Arte, no espaço cultural, com outros dois artistas: João Risú e Zé Otávio.
Sobre o Wynara – Fundado pelo artista plástico Paulo Pino e inaugurado em 23 de outubro de 2025, no bairro da Bela Vista, em Bauru, o espaço cultural independente propõe dar espaço e voz, preferencialmente, a artistas, curadores e produtores que ainda não acessam formalmente as instituições públicas de cultura locais.
Neste sentido, em um território livre de criação e diálogo, a programação do Espaço Cultural Wynara oferece exposições, oficinas, performances, intervenções, shows, batalhas de arte, happy hours com bate-papos entre artistas, curadores e produtores e o público, além de feiras de artes e artesanias e outros eventos.
O nome escolhido carrega simbolismo: no dicionário Nhenety Kariri-Xoco, Wynara (pronuncia-se "Uinará") significa "terra iluminada", uma metáfora perfeita para esta iniciativa inédita em Bauru, que pretende colocar nos holofotes a produção artística regional. Para informações, acesso o website www.wynara.com.br e siga no Instagram em @wynaracultural.
Serviço
Local: Espaço Cultural Wynara
Mostra de Arte Wynara 2026 | Abertura: sexta-feira, 24 de abril, às 19h; encerramento: domingo, 28 de junho, até 20h
Happy Art Hour com Dennis Gomes, Di, Fernanda Catelani e Luiz Carneiro | Sábado, 25 de abril, às 19h
Oficina de Fantoches com Paulo Pino | Sábado, 25 de abril, às 14h
Oficina de Mandalas com Felipe Domingues, Isadora Sancevini, Marianna Gabriela e Ramily de Sá | Domingo, 26 de abril, às 16h
Endereço: Rua Marçal de Arruda Campos, 5-71, Bela Vista, Bauru
Visitações: quarta e quinta-feira, das 14h às 20h; sexta-feira, das 14h às 18h; sábado e domingo, das 10h às 20h
Entrada: gratuita (sugerida a doação, não obrigatória, de um quilo de alimentos não perecíveis a serem entregues trimestralmente para instituição assistencial)