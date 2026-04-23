Em abril, o Espaço Cultural Nanara transforma o bairro Bela Vista, em Bauru, em um polo de arte e criatividade. A Mostra de Arte Wynara 2026 traz ao público obras inéditas de talentos bauruenses. Já o Happy Art Hour promove conversas abertas com artistas da exposição coletiva e duas oficinas — de fantoches e de mandalas — abrem espaço para que qualquer pessoa experimente o fazer artístico na prática.

Destaque no mês, a Mostra de Arte Wynara é resultado de um processo seletivo criterioso, conduzido por uma comissão formada pela professora doutora Joedy Luciana Barros Marins Bamonte, da FAAC/Unesp, de Bauru, por Paulo Pino, fundador e diretor artístico, e por Marcelo Bressanin, produtor artístico do espaço cultural.

Foram selecionados 12 artistas — Dennis Gomes, Di, Fernanda Catelani, Freitas Maria, Júnior de Sá, Juno dos Santos, Luiz Carneiro, Magali Arantes, Mah Fernandes, Marta Caputo, Natalia Cristina Torres Gassner e Tectoniza (Tamires Carneluti) —, cujas produções inéditas tomam o Wynara em uma exposição coletiva de fôlego.