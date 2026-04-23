23 de abril de 2026
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DO HC DE BOTUCATU

Polícia Civil arrecada 1 mil litros de leite para casas de apoio

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Participaram desta doação, que foi coordenada pelo delegado seccional Lourenço Talamonte Netto, policiais civis e membros do Conselho Diretor da Casa de Misericórdia de Botucatu e do Rotary Clube
Participaram desta doação, que foi coordenada pelo delegado seccional Lourenço Talamonte Netto, policiais civis e membros do Conselho Diretor da Casa de Misericórdia de Botucatu e do Rotary Clube

Botucatu - A Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) arrecadou cerca de 1 mil litros de leite que foram doados para casas de apoio do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

A unidade da Polícia Civil conta que sempre realiza ações solidárias de arrecadação e doação de caixas de leite longa vida para entidades assistenciais e famílias necessitadas da cidade e da região.

"A ação mobiliza doações com o apoio de policiais, amigos, empresários e voluntários, muitas vezes utilizando o prédio da Delegacia Seccional como ponto de coleta", explica, por meio de nota.

Participaram desta doação, que foi coordenada pelo delegado seccional Lourenço Talamonte Netto, policiais civis e membros do Conselho Diretor da Casa de Misericórdia de Botucatu e do Rotary Clube do município.

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