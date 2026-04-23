Botucatu - A Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) arrecadou cerca de 1 mil litros de leite que foram doados para casas de apoio do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

A unidade da Polícia Civil conta que sempre realiza ações solidárias de arrecadação e doação de caixas de leite longa vida para entidades assistenciais e famílias necessitadas da cidade e da região.

"A ação mobiliza doações com o apoio de policiais, amigos, empresários e voluntários, muitas vezes utilizando o prédio da Delegacia Seccional como ponto de coleta", explica, por meio de nota.