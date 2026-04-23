Lençóis Paulista - Quatro filhotes de cachorro foram salvos por uma equipe da coleta urbana de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), na última terça-feira (21), após serem encontrados em um contentor de material não reciclável, conteúdo que seria compactado após ser recolhido. O fato foi divulgado nesta quinta (23) pela prefeitura em suas redes oficiais.

Segundo a administração, o contentor estava instalado na rua Porto Alegre, no cruzamento com a rua Coronel Álvaro Martins, na Vila Nova Irerê. Os cãezinhos estavam em uma bolsa térmica que foi deixada em meio ao material orgânico, que não pode ser reciclado e é compactado pelo caminhão, durante a coleta, para reduzir volume.

Segundo a chefe da Seção de Proteção Animal, Fernanda Moreira, ao levantar a tampa do contentor para engatar no caminhão, uma das servidoras da equipe estranhou o bom estado de conservação da bolsa. Ao abrir, identificou os quatro filhotes vivos, todos de raça não definida. Os filhotes, ainda em fase de amamentação, foram encaminhados para um lar temporário.