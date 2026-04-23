O Grêmio Novorizontino vai mandar em Bauru, no Estádio Alfredo de Castilho, sua partida da próxima quarta-feira (29), contra o Avaí, pela 5ª rodada da Copa Sul-Sudeste. Isso porque o gramado do Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, recebeu a sobressemeadura da grama de inverno no início desta semana e será preservado para o seu desenvolvimento por completo. A mudança de local se fez necessária apenas para este jogo e o Tigre do Vale voltará a usar seu estádio dia 11 de maio, quando recebe o Botafogo, de Ribeirão Preto, pelo Brasileirão B.

Para esse jogo em Bauru, o Tigre quer o apoio do torcedor não só de Novo Horizonte, mas das cidades da região, para cravar de vez a sua classificação à semifinal do torneio. Os ingressos já estão sendo vendidos pelo site da Total Ticket de forma online e presencialmente na Loja Sport Billy, no centro da cidade. No dia do jogo, as bilheterias para os setores mandante e visitante, do Alfredão, abrirão 1 (uma) hora antes do apito inicial. Os bilhetes no setor de Arquibancada Central e Cadeiras, ambos para o mandante Novorizontino, custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada). A torcida do Avaí na Arquibancada Visitante também pagará R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Gratuidade: Crianças de até 12 anos incompletos, acompanhadas do responsável, não pagam.

Obs: Os ingressos devem ser retirados no Estádio, no dia do jogo, após a abertura dos portões. Este benefício não é garantido caso os ingressos estejam esgotados pela venda antecipada.