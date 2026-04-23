O Grêmio Novorizontino vai mandar em Bauru, no Estádio Alfredo de Castilho, sua partida da próxima quarta-feira (29), contra o Avaí, pela 5ª rodada da Copa Sul-Sudeste. Isso porque o gramado do Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, recebeu a sobressemeadura da grama de inverno no início desta semana e será preservado para o seu desenvolvimento por completo. A mudança de local se fez necessária apenas para este jogo e o Tigre do Vale voltará a usar seu estádio dia 11 de maio, quando recebe o Botafogo, de Ribeirão Preto, pelo Brasileirão B.
Para esse jogo em Bauru, o Tigre quer o apoio do torcedor não só de Novo Horizonte, mas das cidades da região, para cravar de vez a sua classificação à semifinal do torneio. Os ingressos já estão sendo vendidos pelo site da Total Ticket de forma online e presencialmente na Loja Sport Billy, no centro da cidade. No dia do jogo, as bilheterias para os setores mandante e visitante, do Alfredão, abrirão 1 (uma) hora antes do apito inicial. Os bilhetes no setor de Arquibancada Central e Cadeiras, ambos para o mandante Novorizontino, custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada). A torcida do Avaí na Arquibancada Visitante também pagará R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Gratuidade: Crianças de até 12 anos incompletos, acompanhadas do responsável, não pagam.
Obs: Os ingressos devem ser retirados no Estádio, no dia do jogo, após a abertura dos portões. Este benefício não é garantido caso os ingressos estejam esgotados pela venda antecipada.
Meia-entrada: É obrigatório apresentar comprovante para obter o benefício
# Idoso a partir de 60 anos;
# Aposentado;
# Jovem de Baixa Renda (15 a 19 anos) com cadastro único junto ao Governo Federal;
# PNE (Pessoa com Necessidades Especiais);
# Acompanhante de PNE;
# Professor da Rede Pública Municipal e Estadual
# Estudantes
SERVIÇO
COPA SUL-SUDESTE: Grêmio Novorizontino x Avaí
Data: 29/04/2026 – 21h15
Local: Estádio Alfredo de Castilho, Bauru (SP)
Arquibancada Central Local: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)
Cadeiras Local: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)
Arquibancada Visitante: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)
VENDAS NA:
Loja Sport Billy
Endereço: Rua Quinze de Novembro, 737 – Centro, Novo Horizonte (SP)
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 9h às 11h30 e das 13h às 17h;
Bilheterias do Alfredão: funcionarão apenas no dia do jogo, a partir das 20h15.
Usina Estiva: apenas para funcionários e dependentes, direto no setor de Comunicação e Eventos.
Venda online: https://www.totalticket.com.br/novorizontino/24733