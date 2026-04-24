Piratininga - Piratininga (13 quilômetros de Bauru) está com inscrições abertas para interessados em participar do 3.º Circuito Gastronômico do município, que tem como objetivo promover a prática da alimentação fora de casa, fortalecendo a gastronomia local, incentivando o consumo e criando uma verdadeira cultura gastronômica que movimenta a cidade.

Podem participar da iniciativa restaurantes, lanchonetes, bares, cafeterias, quituteiras e sorveterias, produtores de doces, bolos e salgados e empreendedores da gastronomia informal. Entre os benefícios, estão a divulgação gratuita, inclusão da marca no material oficial do Circuito e consultoria do Sebrae.

Durante 30 dias, entre os dias 19 de junho e 19 de julho, os estabelecimentos e chefs participantes terão seus pratos divulgados amplamente, sem custo de inscrição. Para a categoria "Pequena Gastronomia", os pratos deverão ter valor de R$ 24,99. Já o valor dos pratos na categoria "Prato Principal" será de R$ 49,99.