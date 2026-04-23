A Polícia Militar de Bauru intensificou a fiscalização em estabelecimentos comerciais do tipo “ferro-velho” na cidade, com o objetivo não só de buscar itens ilícitos e coibir crimes de receptação, mas também constatar se estão cumprindo as recentes alterações na Lei Municipal sobre o fechamento noturno. As equipes que participaram deste trabalho entre os dias 17 e 22 de abril estavam escaladas na Atividade Delegada.

Segundo o 4.º Batalhão de Caçadores, 15 locais foram fiscalizados durante o funcionamento noturno. Um deles foi notificado, pois estava descumprindo a previsão legal de horário: das 8h às 19h.

Ainda segundo o batalhão, a Polícia Militar tem o propósito de combater crimes de furto de fiação elétrica e receptação de materiais furtados. “Caso algum cidadão queira fazer alguma denúncia anônima, pode ligar no telefone do 4.º Batalhão de Caçadores: (14) 3203-6165”, finaliza nota enviada pela corporação.