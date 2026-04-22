Novamente uma instituição municipal de ensino foi alvo de ladrões em Bauru. A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Cônego Aníbal Difrância foi invadida por bandidos que levaram a fiação elétrica e deixaram alunos de três blocos no "escuro". A Emef fica na quadra 1 da Alameda Manoel Figueiredo, no Parque São Geraldo, e o furto ocorreu neste feriado de terça-feira (21).

A iluminação, hoje, está sendo feita apenas pelas janelas que, ainda assim, não são suficientes para quem precisa ler e escrever. O JCNET apurou com os pais que foi a quarta vez que a escola foi furtada nestes primeiros quatro meses do ano. Pais também se queixam de que não há videomonitoramento nem vigia noturno nesta unidade de ensino.

O crime foi descoberto após os funcionários e alunos chegarem à escola, não havendo tempo de avisar com antecedência os pais para que não levassem os filhos. O JCNET acionou a Secretaria Municipal de Educação, por meio da assessoria de imprensa, para obter o levantamento do prejuízo.