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ABSURDO!

Bauru: escola é furtada pela 4ª vez; alunos têm aulas no ‘escuro’

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Sala de aula da Emef Cônego Aníbal Difrância nesta quarta (22)
Sala de aula da Emef Cônego Aníbal Difrância nesta quarta (22)

Novamente uma instituição municipal de ensino foi alvo de ladrões em Bauru. A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Cônego Aníbal Difrância foi invadida por bandidos que levaram a fiação elétrica e deixaram alunos de três blocos no "escuro". A Emef fica na quadra 1 da Alameda Manoel Figueiredo, no Parque São Geraldo, e o furto ocorreu neste feriado de terça-feira (21).

A iluminação, hoje, está sendo feita apenas pelas janelas que, ainda assim, não são suficientes para quem precisa ler e escrever. O JCNET apurou com os pais que foi a quarta vez que a escola foi furtada nestes primeiros quatro meses do ano. Pais também se queixam de que não há videomonitoramento nem vigia noturno nesta unidade de ensino.

O crime foi descoberto após os funcionários e alunos chegarem à escola, não havendo tempo de avisar com antecedência os pais para que não levassem os filhos. O JCNET acionou a Secretaria Municipal de Educação, por meio da assessoria de imprensa, para obter o levantamento do prejuízo.

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