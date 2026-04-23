O Consórcio Saneamento Bauru realizou, nesta quarta-feira (22), a primeira visita técnica à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vargem Limpa, marcando o início dos trabalhos para retomada das obras no local. A empresa venceu a licitação e firmou contrato de concessão com o município na semana passada.

Durante a inspeção, diretores e engenheiros avaliaram as condições atuais da estrutura e deram início ao planejamento das próximas etapas. A previsão é que as obras sejam retomadas no segundo semestre deste ano, com conclusão estimada até 2028. Entre as ações previstas estão a elaboração dos projetos técnicos, solicitação de licença ambiental, adequação do canteiro de obras para receber trabalhadores e análise dos serviços já executados, além da definição das etapas ainda pendentes.

O consórcio também ficará responsável pela operação e manutenção da ETE Vargem Limpa e de todo o sistema de esgotamento sanitário do município pelos próximos 30 anos. O contrato inclui ainda a modernização das estações de tratamento Candeia e do distrito de Tibiriçá, além da execução de obras de drenagem na avenida Nações Unidas. O investimento total previsto, somando intervenções em saneamento e drenagem, é de aproximadamente R$ 1 bilhão.