A Prefeitura de Bauru anunciou a abertura de inscrições para cinco concursos públicos a partir de 14 de maio, com oportunidades em diferentes níveis de escolaridade e salários que chegam a R$ 6.105,89. Os interessados poderão se inscrever até as 16h do dia 25 de maio, exclusivamente pelo site oficial do município.

De acordo com a Secretaria da Administração, os concursos são para os cargos de motorista (edital 01/2026), médico infectologista (02/2026), médico ultrassonografista (03/2026), ajudante geral (04/2026) e administrador (05/2026). Todos os cargos oferecem, além da remuneração, vale-alimentação no valor de R$ 1.400.

Para a função de motorista, é exigido ensino médio completo, CNH categoria D ou superior com a observação de atividade remunerada, além de cursos específicos para transporte coletivo de passageiros e escolar. O salário é de R$ 1.877,72, com jornada de 40 horas semanais e taxa de inscrição de R$ 35.