A Prefeitura de Bauru anunciou a abertura de inscrições para cinco concursos públicos a partir de 14 de maio, com oportunidades em diferentes níveis de escolaridade e salários que chegam a R$ 6.105,89. Os interessados poderão se inscrever até as 16h do dia 25 de maio, exclusivamente pelo site oficial do município.
De acordo com a Secretaria da Administração, os concursos são para os cargos de motorista (edital 01/2026), médico infectologista (02/2026), médico ultrassonografista (03/2026), ajudante geral (04/2026) e administrador (05/2026). Todos os cargos oferecem, além da remuneração, vale-alimentação no valor de R$ 1.400.
Para a função de motorista, é exigido ensino médio completo, CNH categoria D ou superior com a observação de atividade remunerada, além de cursos específicos para transporte coletivo de passageiros e escolar. O salário é de R$ 1.877,72, com jornada de 40 horas semanais e taxa de inscrição de R$ 35.
As vagas na área da saúde são para médicos infectologista e ultrassonografista, ambas com exigência de graduação em Medicina, registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e especialização com Registro de Qualificação de Especialista (RQE). A remuneração é de R$ 6.105,89 para carga horária de 15 horas semanais, com taxa de inscrição de R$ 100.
Para o cargo de ajudante geral, é necessário ter concluído o ensino fundamental (7ª série ou 8º ano). O salário é de R$ 1.319,41 para jornada de 40 horas semanais, com taxa de inscrição de R$ 30.
Já para a função de administrador, é exigido ensino superior completo em Administração e registro no Conselho Regional de Administração (CRA). A remuneração é de R$ 3.826,58, com carga horária de 40 horas semanais e taxa de inscrição de R$ 75.
Mais informações, incluindo os editais completos, estão disponíveis no Diário Oficial do município publicado em 18 de abril de 2026 e no link https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/default.aspx?m=1